Dass ernst gemeinte Witze aus Luxemburg kommen könnten, wer hätte das gedacht? 2017 erregte Mike Bourscheid bei der Biennale von Venedig mit seinem für den Luxemburger Pavillon konzipierten „Idealverein“ ziemliches Aufsehen. Die aktuelle Version dieser Arbeit ist derzeit im Heidelberger Kunstverein zu sehen. Und im Studio haben die stillen Zeichnungen der 53-jährigen US-Amerikanerin Linda Matalon einen großen Auftritt.

Man kann es drehen und wenden wie man will, Bourscheids „Idealverein“ ist wirklich ein großer Witz. In Heidelberg aufgeführt werden kann die Sechs-Personen-Performance nicht, dazu ist sie zu kompliziert. Abhängig von einem gut instruierten und physisch firmen Team. Das hatte der 37-jährige Tausendsassa an seinem Zweitwohnsitz Vancouver, und wir haben wenigstens das Video davon; die Wettkampfregeln liegen im englischem Original aus.

Keine schlechte Nachbarschaft

Bleiben die Requisiten. Ein lila Teppichboden mit gelben Markierungen als Spielfeld, Spiegel an den Wänden und eine kleine Zuschauertribüne aus Holz. Sechs mit allerlei Krimskrams (hartgekochte Eier, Spiegel, Würste, Lippenstifte, Frühstücksbrett) versehene Lederschürzen hängen an Haken, darunter warten auf Metallgestelle gesetzte Holzschuhe auf Träger, die sich damit, irgendwie, fortbewegen können, ohne sich den Hals zu brechen. Gaudi? Höherer Jokus?

Der Künstler als Buffo meint es ernst, wenn er die Spieler zu Knäuelbildung, Platzwechseln oder Austeilen der (geschälten) Eier an das Publikum anregt. Wir aber denken an Schlemmers humorfreies „Triadisches Ballett“, die krakeelenden Auftritte der Dadaisten im Zürcher Cabaret Voltaire, russische Revolutionskunst und Dubuffets anarchischen „Coucou Bazar“ und finden, auch wenn Ähnliches nie dasselbe ist, dass das für Bourscheid keine schlechte Nachbarschaft ist.

Ein Angebot der Stille

Im Studio ein Angebot der Stille. Linda Matalon ist Zeichnerin und – wie sie sagt – nichts als dies. Ursula Schöndeling, die Leiterin des Heidelberger Kunstvereins, hat die in Sammlerkreisen durchaus bekannte New Yorkerin auf der Kölner Kunstmesse entdeckt und schätzen gelernt und die nun erste Museumsausstellung der Künstlerin in Europa ermöglicht. Es ist eine rätselhafte Kunst, getragen von einem hohen Ethos des Machens. Kompromisslos im Kern, bescheiden nur an der Oberfläche. Oft genügen Wachs und Graphit, Wachs, das die meist großformatigen Papierflächen tränkt und vorbereitet, Graphit, das spröde Spuren des Machens legt, auch Walnusstinte ist im Einsatz.

Auftragen, wegkratzen, mit Gegensätzen spielen, inneren Dynamiken folgen, die sich nicht sofort erschließen: Was flüchtig und schnell gemacht scheint, ist lange geprüft. Linda Matalon ist eine langsame und wägende Arbeiterin, und irgendwie sieht (oder ahnt) man das auch. Hier gibt es nichts zum visuellen Nulltarif, die Blätter brauchen Zeit, sind nichts für den schnellen Blick. Freilich: Der Geduld des Betrachters folgt der Lohn auf dem Fuß, gewinnen die Blätter an Tiefe, Dringlichkeit und Substanz. Dann doch noch ein paar Plastiken, Gefäßformen aus Holz, Gips und Wachs, die schwer und dunkel daliegen, aber federleicht sind. Fortschreibungen der Zeichnungen mit anderen Mitteln?

Die Ausstellungen

„Mike Bourscheid: ,Idealverein’“ und „Linda Matalon: Drawings and Sculptures“, bis 31. Oktober im Heidelberger Kunstverein, 11 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr.