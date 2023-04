Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Hidden Agenda“ heißt eine neue, achtteilige Krimiserie, die ab Freitag bei ZDFNeo und in der ZDF-Mediathek läuft. In der deutsch-schwedischen Produktion ermitteln eine Anwältin und ein ehemaliger Häftling in einem Vermisstenfall.

Philip Schale (Björn Elgerd) durchlebt einen Albtraum. Erst verkündet ihm sein Vater (Dag Malmberg) überraschend, er werde ihm ein wertvolles Familienerbstück und die