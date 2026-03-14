Mit Jürgen Habermas hat Deutschland einen Philosophen von Weltrang verloren. Er war in den USA ebenso geehrt wie in Japan. Jetzt ist er mit 96 Jahren gestorben.

In Deutschland war der linksliberale Polemiker einer breiten Öffentlichkeit vor allem durch Kontroversen bekannt, die er mit anderen Wissenschaftlern austrug, zuvörderst im sogenannten Historikerstreit. Dabei steht der Sozialphilosoph exemplarisch für die Entwicklung der Bundesrepublik von einem durch Nationalsozialismus und Krieg auch moralisch schwer belasteten Land zu einer in Europa und in der Welt geachteten Demokratie. Jetzt ist Jürgen Habermas im Alter von 96 Jahren gestorben.

Die Weltmacht Habermas

Zu seinem 80. Geburtstag widmete die Wochenzeitung „Die Zeit“ Habermas im Jahr 2009 einen Artikel, der überschrieben war: „Weltmacht Habermas“. Die Unterzeile lautete: „Wenn einer uns heute die Wirklichkeit erklären kann, dann ist es Jürgen Habermas. An seinem 80. Geburtstag ist Deutschlands einflussreicher Intellektueller auf allen Kontinenten gefragt“. Direkt Stellung genommen hat der so Geehrte damals zu dem Artikel in der Zeitung, über die er bevorzugt seine Kritik an politischen Entscheidungen und Entwicklungen, seine Unterstützung von Bürgerbewegungen und seine Position in Disputen verbreitete, nicht. Er hat aber in einem Interview mit einer anderen Zeitung ein paar Jahre später deutlich zu verstehen gegeben, dass er es für maßlos übertrieben und reißerisch hält, einem Intellektuellen überhaupt Macht zuzusprechen. Allenfalls mochte er ihm einen gewissen Einfluss kraft seines Wortes zubilligen.

Er wollte keine moralische Autorität sein – und war doch genau dies

Überhaupt fühlte Jürgen Habermas sich nicht wohl in einer Führungsrolle, wie sie ihm andere zugesprochen haben, auch nicht in der einer moralischen Autorität. Dazu war er zu sehr Demokrat, und dazu hielt er die Demokratie, zumal in Deutschland, für eine zu sehr gefährdete, daher ständig zu verteidigende und zu stärkende Errungenschaft. Damals dürfte er wohl der Erwiderung seiner Verlegerin, der Suhrkamp-Chefin Ulla Unseld-Berkéwicz, auf den „Zeit“-Artikel zugestimmt haben. Statt der vollmundigen Muskelprotz-Attitüde in der Schlagzeile der Wochenzeitung und der Geste blinder Gefolgschaft in der Unterzeile erinnerte ihre Bemerkung an den utopischen Einbruch in den eingeschliffenen Weltlauf, den Habermas’ Philosophie sich als Erbteil aus der Kritischen Theorie Max Horkheimers und Theodor W. Adornos bewahrt hatte. Eine Weltmacht, lautete der Kommentar der Witwe seines langjährigen Freundes Siegfried Unseld, „die sich ausschließlich auf den zwanglosen Zwang der Überzeugungskraft des besseren Arguments verlässt, ist in der bisherigen Weltgeschichte noch nicht aufgetreten.“

Die Nazi-Diktatur hatte ihn geprägt

Jürgen Habermas, am 18. Juni 1929 in Düsseldorf geboren, hat als Kind und Jugendlicher noch bewusst die Nazi-Diktatur und ihren Zusammenbruch erlebt. Diese Erfahrung darf als sein Schlüsselerlebnis gelten. Vor Sympathien mit dem Regime oder gar Mitläufertum bewahrten ihn allein schon die Diskriminierungen, denen er von klein auf wegen einer angeborenen Hasenscharte ausgesetzt war. Der Sprachdefekt, der ihm trotz etlicher Operationen blieb, dürfte nicht zuletzt ein Motiv für sein Interesse an Sprachphilosophie und sein Ideal herrschaftsfreier Kommunikation gewesen sein. Mit der Wendung zur Sprache nahm der einstige Assistent Theodor W. Adornos, der sich zeitlebens als dessen Schüler betrachtete, innerhalb der Kritischen Theorie oder der sogenannten Frankfurter Schule freilich eine eigenständige Position ein. Sie führte ihn aber auch aus einer negativen Theorie am Rande der Verzweiflung, wie sie die Emigranten Adorno und Horkheimer entwickelten, zu einem positiven Entwurf radikaler Demokratisierung.

Angst vor einem Rückfall in den Faschismus

Ein nicht unwesentlicher Nebeneffekt der Wendung zur Sprache bestand freilich darin, dass Habermas die Reserve eines Außenseiters in der Gesellschaft aufgab zugunsten einer vollständigen Vergesellschaftung des Einzelnen. Die Furcht vor einem Rückfall in den Faschismus teilte er dabei mit seinem Lehrer. Davon legt ein beredtes Zeugnis seine Begriffsprägung des „Linksfaschismus“ ab, die er den gewaltbereiten Studenten 1968 an den Kopf warf, aber auch sein vollständiger Bruch mit dem Duzfreund Martin Walser nach dessen Rede in der Paulskirche mit der zumindest uneindeutigen Wendung von der „Moralkeule Auschwitz“. In der bildhaften polemischen Sprache, zu der der ansonsten nüchterne Wissenschaftler fähig war, nannte er solche Entgleisungen „Rülpser einer unverdauten Vergangenheit, die aus dem Bauch der Bundesrepublik in regelmäßigen Abständen aufsteigen“.

Er war sehr mutig

Jürgen Habermas hatte Mut. Wenn nach einem Vorbild für Zivilcourage gesucht wird, sollte sein Name genannt werden. Konflikten ging er nicht aus dem Weg, vielmehr suchte er sie geradezu, wenn sie ihm geboten erschienen. Schweigen hielt er, der einmal Journalist werden wollte, eines Intellektuellen für unwürdig. Der Historikerstreit, den er vom Zaun brach, als er während der Kohl-Ära die Propagierung eines revisionistischen Geschichtsbildes witterte, war nur eine von vielen Kontroversen, wenn auch die publikumswirksamste. Nicht zufällig galt seine Habilitationsschrift einem publizistischen Thema, dessen Herkunft aus der Aufklärung und dessen Wandel er verfolgte. „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ wurde zum Klassiker. Diese Beschäftigung und seine Betonung des rationalen Arguments dürfte aber auch den Ausschlag für seine konservative Orientierung am gedruckten Medium gegeben haben. Seine Popularität verdankte Habermas dem Buch und der Zeitung, nicht dem Radio oder dem Fernsehen. Seine abschätzigen Bemerkungen über die Wurschtigkeit des telegenen „Medienkanzlers“ Gerhard Schröder sprechen da für sich.

Ein Rationalist

Jürgen Habermas war kein Charismatiker, er war ein Rationalist. Carl Friedrich von Weizsäcker, mit dem er viele Jahre das Max-Planck-Institut in Starnberg leitete, erkannte in ihm einen auf strenge Wissenschaftlichkeit bedachten Kollegen, dem Kants kategorischer Imperativ „aus dem Herzen gesprochen“ sei: „Um legitim sein zu können, muss eine moralische Norm vernünftig sein, und um vernünftig zu sein, muss sie allgemein sein können.“ So knüpfte Habermas an Kant und Hegel an, nicht an Schopenhauer und Nietzsche, was ihm denn auch den Vorwurf eintrug, seine Theorie des kommunikativen Handelns sei „eine Version der Tugenddiktatur“ (Peter Sloterdijk), mit anderen Worten: Jakobinertum.

Er prägte den Begriff „Verfassungspatriotismus“

Habermas' Wortprägung vom „Verfassungspatriotismus“, zu dem er die Demokratien des Westens angesichts zunehmender Entpolitisierung aufrief, zeugt von dem Versuch, der kalten Vernunft von Recht und Moral emotionales Leben einzuhauchen. Glühender Befürworter der europäischen Einheit, erwartete er eine mit der Ausbildung einer Verfassung einhergehende Ausbildung gesamteuropäischer Identität. Seine Kritik galt zuletzt einer „normativ entkernten“ Politik, der Entmündigung der europäischen Bürger durch eine technokratische Elite.

Seine Kommentare waren von Fehleinschätzungen freilich nicht frei. In den Massenprotesten gegen den Irakkrieg des amerikanischen Präsidenten George Bush witterte er den Beginn einer gesamteuropäischen Öffentlichkeit, vom Internet erwartete er die Herstellung einer globalen Öffentlichkeit, ohne die Risiken, wie sie aus Anonymisierung, ungefilterten affektgeladenen Meinungsäußerungen und Möglichkeiten staatlich-kommerzieller Überwachungsmechanismen erwachsen, hinlänglich in Betracht zu ziehen. Die im 21. Jahrhundert weltweit anwachsende Gewaltbereitschaft interpretierte er als Manifestation gestörter Kommunikation. Diese Sicht verdankt sich zweifelsohne seiner Utopie herrschaftsfreien Diskurses, die auf den „eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ vertraut. Über ihn hat der ansonsten ihm wohlgesonnene Soziologe Pierre Bourdieu einmal bemerkt, er verschweige „jene Form der Herrschaft, die als Potenzial jeder Kommunikation immanent ist“.

Verehrung für Karl Jaspers

Habermas, der – etwa in seiner Aversion gegen das Fernsehen – noch nicht alle Überbleibsel vergangener Gelehrsamkeit in sich getilgt hatte, verkörperte den Übergang zu einem neuen Typ des Intellektuellen. Über Karl Jaspers, dem er wegen dessen Haltung im nationalsozialistischen Deutschland und dessen Bemühungen um eine Demokratisierung Nachkriegsdeutschlands mit Hochachtung begegnete, hat er einmal gesagt, dessen „Pathos eines Lehrers der Nation“ sei überholt. Er selbst war auf dem Weg zum weltbürgerlichen Jet-Set-Teamarbeiter, der von Kongress zu Kongress, von Vortrag zu Vortrag, von Ehrung zu Ehrung rund um den Globus hetzt. So gab der Verleger Michael Krüger, häufiger Gast beim Ehepaar Habermas in Starnberg, einmal den vielleicht sogar bewundernd gemeinten Eindruck wieder: Der Hausherr „kommt entweder immer gerade von wo zurück oder bereitet sich darauf vor, wegzufahren. Chicago, Arabien, China, Köln, Barcelona, gelegentlich sogar Berlin.“

Als Europa sich 2015 zunehmend durch Flüchtlingsmassen vor eine Bewährungsprobe seiner humanitären Ideale gestellt sah und ein Rechtsruck durch Bevölkerung und Politik ging, wurde Habermas' energische Stimme vermisst. Er war stiller geworden. In einer seiner letzten ungeschminkten Polemiken, in einem Vortrag im Goethe-Institut in Paris 2011, sagte er: „Ich beschimpfe die politischen Parteien. Unsere Politiker sind längst unfähig, überhaupt etwas anderes zu wollen, als das nächste Mal gewählt zu werden, überhaupt irgendwelche Inhalte zu haben, irgendwelche Überzeugungen.“ Demokratischen Parteien empfahl er 2018 im Umgang mit denen, die „völkischen Parolen“ nachlaufen: „Sie sollten diese Art von ,besorgten Bürgern', statt um sie herumzutanzen, kurz und trocken als das abtun, was sie sind – der Saatboden für einen neuen Faschismus.“ Und ebenfalls 2018 stellte er sich in einem Vortrag auf einer Konferenz zu Perspektiven für Europa resigniert die Frage, ob seine idealistische Sicht auf ein vereintes demokratisches Europa die reine Utopie sei und den Boden unter den Füßen verloren habe.

Eine epochale Geschichte der Philosophie

Im Jahr darauf, 2019, fand sein langes Schweigen zur Tagespolitik eine Erklärung, als der 90-Jährige eine monumentale Philosophiegeschichte in zwei Bänden veröffentlichte. Unter dem Titel „Auch eine Geschichte der Philosophie“ legte sie den Schwerpunkt auf das Verhältnis zwischen Glauben und Wissen und sollte ursprünglich heißen „Zur Genealogie nachmetaphysischen Denkens“.

Seine charakterliche und moralische Integrität bewies Habermas noch im April 2021, als er einen mit umgerechnet 225.000 Euro dotierten Buchpreis der Vereinigten Arabischen Emirate wegen der Missachtung der Menschenrechte in dem Land ablehnte. In einem „Spiegel“-Interview antwortete er unverdrossen optimistisch auf die Bemerkung, dass im Fall des Konflikts zwischen Macht und Geist gewöhnlich die Macht gewinne: „Kurzfristig ja; aber auf längere Fristen glaube ich an die aufklärende Macht des kritischen Wortes, wenn es nur ans Licht der politischen Öffentlichkeit dringt.“

Im Juni 2023 wurde dem politischen Mahner kurz vor seinem 94. Geburtstag der Orden Pour le Mérite verliehen, eine der höchsten Auszeichnungen für Verdienste um Wissenschaft und Kunst, die die Bundesrepublik zu vergeben hat.