Batman gibt es seit 85 Jahren. Die Comic-Figur hat Fans in aller Welt. Mit einer Sternenplakette hat sie nun auch einen festen Platz in Hollywood - als erster Superheld auf dem «Walk of Fame».

Los Angeles (dpa) - Comic-Figuren wie Micky Maus, Donald Duck, Bugs Bunny oder Snoopy wurden schon mit einem Stern auf Hollywoods «Walk of Fame» verewigt. Nun hat mit Batman der erste Superheld einen Ehrenplatz auf dem berühmten Bürgersteig erhalten. Vor jubelnden Fans, Ehrengästen und Fotografen wurde die Sternenplakette enthüllt. Mit schwarzem Cape, Maske und dem ikonischen Fledermaus-Symbol auf der Brust posierte ein Mann auf dem Stern - es ist der 2.790. auf der Touristenmeile im Herzen von Hollywood.

Unter den Gästen war der US-Schauspieler Burt Ward, der in den 1960er Jahren in der TV-Serie «Batman» den jungen Begleiter Robin spielte. Ward hatte 2020 seinen Stern auf dem «Walk of Fame» enthüllt. Vor ihm wurden dort bereits Batman-Darsteller Adam West (1928 - 2017) und der Erfinder des Comic-Helden, Batman-Zeichner Bob Kane (1915 -1998) geehrt.

Ein passender Ort für den Batman-Stern

Der neue Batman-Stern liegt vor dem Gebäude des «Guinness World Records»-Museums in Hollywood. Das Guinness Buch der Rekorde hatte Batman einmal als Comicbuch-Helden mit den meisten Spielfilmauftritten gewürdigt. Mit dem ersten Superhelden-Stern kommt jetzt ein weiterer Meilenstein hinzu, wie ein Mitarbeiter des Unternehmens für Rekordleistungen in einer Ansprache sagte.

Batmans Weg zum Ruhm

In dem Heftchen «Detective Comics #27» hatte der düstere Held vor 85 Jahren - im März 1939 - seinen ersten Auftritt. Cartoon-Zeichner Bob Kane schuf den Fledermaus-Mann im Auftrag von National Comics, später DC Comics, gemeinsam mit dem Autor Bill Finger. Sie siedelten Batman (von englisch «bat», Fledermaus) in der düsteren Metropole Gotham City an. Hinter der schwarzen Maske verbirgt sich der Multimillionär Bruce Wayne, der als Kind die Ermordung seiner Eltern mit ansehen musste und daraufhin allen Verbrechern Rache schwor. Seine Figur im schwarzen Kostüm mit Umhang wurde durch Comics, Fernsehserien, Filme, Spielzeuge und Computer-Spiele weltbekannt.