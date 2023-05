Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Karl Jaspers war Max Weber „ein Gelehrter ersten Ranges“, für Theodor Heuss „die größte menschliche und wissenschaftliche Erscheinung der Deutschen nach der Jahrhundertwende“. Auf Geschichts- und Politikwissenschaft hat der Soziologe und Universalgelehrte ebenso gewirkt wie auf Jura und Nationalökonomie. Vor 100 Jahren, am 14. Juni 1920, ist er in München im Alter von 56 Jahren gestorben. In Heidelberg, mit dem er heimatlich verbunden war, ist er begraben.

