Schließlich heißt es doch das Wort Gottes. Um es zu hören, gehen wir in die Kirche. Also warum nicht das tun, woran man sich als Leser bisher noch nicht getraut hat: Die komplette Bibel, ungekürzt als Hörbuch – über 100 Stunden. Was das wohl mit einem macht? Ein Selbstversuch.

Zugegeben, was Hörbücher betrifft, bin ich ein Spätzünder. Oder ein Spätberufener, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber Anfassen war immer wichtig.