Seit Mai 2020 vergibt die Kulturstiftung Rheinland-Pfalz im Auftrag des Landes Arbeitsstipendien für Künstler als Corona-Hilfe. Rund 2750 waren es bislang. Die Ergebnisse der ersten beiden, nun abgeschlossenen Förderrunden sind ab sofort auf einer Web-Plattform zu sehen: www.kulturschaufenster-rlp.de. Unterdessen läuft die dritte Runde, bei der Künstler aller Sparten je 2000 Euro für ein Kulturprojekt erhalten können.

„Es ist eine Wertschätzung für die Kultur im Land“, sagt die Trierer Holzkünstlerin Britta Deutsch über die Stipendien. Sie gehört zu den bislang 60 Künstlern, deren Stipendien-Ergebnisse jetzt im neuen „Kulturschaufenster“ digital zu erleben sind. „Auch die größten Türme haben kleine Anfänge“ heißt ihr fortlaufendes Skulpturenprojekt. Dank dreier Stipendien habe sie „weiter kontinuierlich arbeiten können“, erläutert Deutsch. „Ich habe mich ernst genommen gefühlt in meinem Tun“, lobte sie gestern bei der Videovorstellung der Webseite auch, wie benutzerfreundlich die Antragsplattform sei, inklusive Ansprechpartnern, die „immer zur Stelle“ seien. Auch sei alles „wahnsinnig schnell bearbeitet“ worden.

Im Schnitt solle ein Antrag nach zwei Tagen durch sein, erläuterte Kulturminister Konrad Wolf. Die dritte Stipendienrunde läuft derzeit (seit 15. Januar und noch bis 30. April), etwa 1000 Stipendien können noch vergeben werden. 2220 hat das Land Rheinland-Pfalz in der ersten und zweiten Runde, die am 15. Dezember 2020 endete, bewilligt: 4,44 Millionen Euro wurden dafür ausbezahlt. In der dritten Runde sind bis 5. Februar 508 Projekte bewilligt worden, was weiteren 1,016 Millionen Euro entspricht. Wolf sprach gestern dann von bisher gut 2750 Stipendien. Insgesamt stehen 7,5 Millionen Euro für dieses Hilfsprogramm bereit, knapp zwei Millionen Euro sind also noch zu haben ((www.fokuskultur-rlp.de).

Viele Künstler aus der Pfalz

Dass die Zuweisung von 2000 Euro an ein konkretes Projekt gebunden sei, hat der Musiker Manuel Christ als motivierend empfunden: „Es macht sich ja langsam Lethargie und Resignation breit, da ist es wichtig, die Kreativität am Leben zu halten.“ Der 1997 geboren Mainzer hat unter dem Titel „Only Time“ das gleichnamige Enya-Stück als Ein-Mann-Orchester auf Kontrabass und E-Bass eingespielt, mehrere Tonspuren übereinandergelegt und ein passendes Video dazu gedreht. Das Kulturschaufenster helfe, „der Kultur ein Gesicht zu geben“, sagt der Musiker, der als zweiter Stipendiat gestern bei der virtuellen Eröffnung des „Kulturschaufensters“ mitwirkte.

Auch zahlreiche Künstler aus der Pfalz sind schon beim Kulturschaufenster vertreten, darunter die Keramikerin Friederike Zeit aus Deidesheim mit ihrem Arbeit „Secret Code“, bestehend aus 17 schwarzgrün glasierten Tonobjekten. Oder Veronika Olma aus Enkenbach-Alsenborn, von der ein „GPS-Drawing“ zu sehen ist: eine Arbeit aus gewundenem weißem Tape auf schwarzem Grund, basierend auf von ihr mit ihrem Hund abgelaufenen Wegen und mit Hilfe einer indischen App-Designerin entwickelt. Gedacht ist ihre Arbeit als szenischer Hintergrund für das Musikprojekt „Winterreise reloaded“ von Bassbariton Wieland Satter und Gitarrist Christopher Brandt.

Auch Essen ist Kultur

Aber auch ganz Praktisches ist beim „Kulturschaufenster“ dabei: etwa Esskultur. Helga Rosemann aus Bad Bergzabern hat ihr Stipendium genutzt, um an ihrem Kochbuch „Würstchen auf Pfälzisch“ zu arbeiten. Und Peer Damminger aus Ludwigshafen hat ein neues Kindertheaterstück entwickelt. Mit dem Thema Ernährung setzt sich wiederum auch die bildende Künstlerin Anja Roth aus St. Martin auseinander, „Laid Table“ soll auch interaktiv funktionieren. Aquarellstudien ausnahmsweise hat der Kaiserslauterer Lichtkünstler Michael Seyl betrieben.

Kunst gibt Halt und Orientierung

Das „Kulturschaufenster“ soll zunächst den Künstlern Gelegenheit geben, auch in der Pandemie Zuschauer zu bekommen, sagt Kulturminister Konrad Wolf. Nach und nach sollen weitere Seiten über Stipendiaten eingepflegt werden. Und nach der Pandemie soll sich die Plattform zu einer Bühne für alle Künstler des Landes erweitern.

„Wir wissen sehr wohl, dass die Künstlerinnen und Künstler weiter in einer sehr schwierigen Lage sind“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei der Online-Präsentation und regte an, dass Interessierte gerade jetzt, in „großer Ruhe“ auf diesem digitalem Weg Kunst „anfassen und erleben“ könnten. Auch verwies sie auf die neue Überbrückungshilfe III, die auch für Musiker, Veranstalter und Schauspieler gedacht ist und seit Mittwoch beantragt werden kann. „Kunst und Kultur sind existenzielle Bestandteile unserer Gesellschaft. Kunst überdauert und gibt Halt und Orientierung.“