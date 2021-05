Alle Programmreihen laufen, die Jurys tagen, die Preise werden verliehen: Die 69. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg findet zwischen 12. und 22. November statt. Allerdings nicht – wie geplant und dank ausgeklügelter Hygienekonzepte lange noch erhofft – im Kino. Der neue Leiter Sascha Keilholz wird seine Festivalpremiere rein online feiern.

Markierungen im neuen markanten Festivalgrün sind auf den Schreibtisch im Konferenzraum geklebt, auf einem Nebentisch steht Kamera-Ausrüstung: Hier führt Sascha Keilholz in diesen Tagen Videointerviews mit Filmemachern, die nun doch nicht nach Mannheim und Heidelberg kommen können, um ihre Filme live vor Publikum vorzustellen. Aber präsent sind sie dank moderner Technik dann doch: Eine Video-Grußbotschaft der Regisseure und Regisseurinnen soll vor jeden Festivalfilm geschaltet werden, den das Publikum nun online ansehen kann, berichtet Keilholz. Und wer möchte, kann nach dem Film noch ein Filmgespräch anklicken. „Wir wollten sowohl dem Publikum wie den Filmemachern den richtigen Rahmen für ein Festival bieten.“

Alle Preise werden vergeben

Sein erstes Festival in Mannheim und Heidelberg hat sich Sascha Keilholz, gebürtiger Hamburger und teils im südpfälzischen Pleisweiler aufgewachsen, natürlich ganz anders vorgestellt. Aber er wirkt gefasst, gut eine Woche nachdem die Schließung von Kinos angeordnet wurde, um das Infektionsgeschehen einzudämmen: „Was uns dieses Jahr der vielen Veränderungen und Überraschungen gelehrt hat, ist ja, dass es keine Verlässlichkeit und Planungssicherheit gibt.“ Hadern möchte er nicht. Sondern vorausschauen auf die nächste Woche und das, was nun doch möglich sein wird. „Ich freue mich, dass dieses Programm nun sichtbar wird“, sagt Keilholz. Und betont: „Es ist kein Corona-Notprogramm, sondern ein Programm, hinter dem wir voll und ganz stehen.“

Und so möchte er am liebsten über die vielen Filme reden, auch wenn er seit der Lockdown-Verkündung vor allem mit juristischen Fragen konfrontiert ist. Schließlich galt es abzuklären, ob alle Rechteinhaber damit einverstanden sind, wenn die Festivalfilme rein online laufen. „Das Entscheidende ist, dass die Filme auch im Netz geschützt sind.“ Auch ging es um die Frage, wie lange die Filme, die ja für die große Leinwand gemacht sind, online laufen können. „Wir wollen einen Film ja nicht ,verbrennen’“, verweist Keilholz auf die Frage der späteren Auswertung. Auch emotionale Gründe spielen bei den Filmteams eine Rolle, gerade da das Festival für viele Beiträge die Welt-, Europa- oder Deutschlandpremiere ist. „So viele Filmschaffende hatten sich gefreut, zu uns zu kommen. Und natürlich möchten sie gerne eine Zuschauerreaktion haben.“

Jurys tagen online

Diese gibt es nun immerhin indirekt: Den Publikumspreis wird es – wie alle geplanten Auszeichnungen – geben. Die Hauptjury, in die die Filmkritikerin Jessica Kiang, der Regisseur Jan Bonny und die Filmkuratorin Mathilde Henrot berufen worden sind, wird online tagen. Ebenso die Filmkritkerjury, die Ökumenische Jury und die aus drei Studierenden bestehende Junge Jury. Die Preise sollen am 22. November vergeben werden, als Matinee in einer Online-Zeremonie.

Ein Großteil der Filme im Wettbewerb um den „International Newcomer Award“, darunter beispielsweise die Weltpremiere „Der Siebzehnte“ aus Deutschland, wird nun online zu sehen sein. Über die Rechte an drei Wettbewerbsbeiträgen werde noch verhandelt, so der Festivalleiter. Auch sonst haben die meisten Rechteinhaber grünes Licht gegeben. „Alle Reihen können stattfinden“, sagt Sascha Keilholz, der zuvor in Regensburg das „Heimspiel“-Festival geleitet hat.

Auch Festivalpass buchbar

Die meisten Filme seien auch über die gesamte Festivalzeit, von 12. bis 22. November, abrufbar, Ausnahmen sind auf der Streamingseite des Festivals markiert. Wenn ein Film einmal angeklickt ist, wird er 30 Stunden lang verfügbar sein, erläutert Keilholz. Denn Ziel sei es, „dem Publikum möglichst viel Festival zu bieten“. Die Zuschauer – auch jene, die bereits Tickets gekauft hatten, – haben laut seinen Erfahrungen bisher positiv auf das nun nötige Onlineformat reagiert: „Es gibt ein ganz großes Verständnis vom Publikum, dass hier kurzfristig Lösungen gefunden werden. Die Leute fragen nach und haben vor, das Angebot so gut wie möglich zu nutzen.“ Die Filme lassen sich nun einzeln buchen oder als Double-Feature, es gibt Tickets für Reihen und einen Festivalpass, mit dem man das ganze Programm sehen kann.

Ein Euro jedes Tickets geht dabei an die Kinos, in denen das Festival eigentlich laufen sollte, darunter das Atlantis und das Cineplex in Mannheim und in Heidelberg Gloria, Luxor und Karlstorkino. „Es ist ganz wichtig, jetzt Solidarität mit den Kinos zum Ausdruck zu bringen“, spricht Keilholz die schwierige Lage der Filmtheater in diesem Corona-Jahr an, in die diese unverschuldet gekommen seien. Auch sei geplant, einige Festivalfilme nach dem Lockdown doch noch in die Partnerkinos zu bringen. „Wir sehen uns als Teil der Kinokultur und hoffen, dabei mitzuhelfen, Kinovielfalt auch erhalten zu können.“

Alle fünf Reihen finden statt

Das Programm der 69. Ausgabe umfasst fünf Reihen: „On The Rise“ heißt der Wettbewerb mit ersten bis dritten Filmen aufstrebender Filmemacher und Regisseurinnen. Die zweite Reihe „Pushing The Boundaries“ zeigt Filme etablierterer Regisseure, die die Grenzen von Film ausloten, so Keilholz. Wichtig sei ihm, Künstler und Künstlerinnen auszuwählen, die eine Vision davon haben, wie sie ihre Geschichten erzählen, und neue Perspektiven entwickeln. Eine Retrospektive ist neu eingeführt. Um die Verbindung von Film und Kunst geht es in der Reihe „Facing New Challenges“, die in der Mannheimer Kunsthalle und im Heidelberger Kunstverein laufen sollte und nun auch als Online-Variante zu erleben sei. Außerdem wird ein Kinderfilmfest angeboten. Hier sei man nun in Kontakt mit Schulen, um Streamings für Klassen zu ermöglichen.

Sascha Keilholz arbeitet mit Kuratoren für die verschiedenen Reihen. Besonders Freude habe ihm das Programmieren der „Le Deuxième Souffle“ benannten Retrospektive gemacht. Die zweite Generation der Nouvelle Vague sei in Deutschland so unbekannt, dass er gemeinsam mit Kurator Hannes Brühwiler nach besonderen Filmen suchte, „um auf diese tolle Phase im französischen Film hinzuweisen“. Da seien Erben ausfindig gemacht worden, die teils eine Filmkopie aus dem Keller hervorgezaubert hätten. Nicht alle Filme des Programms liegen also digital vor. Aber sieben Beiträge der Retrospektive, die zwölf Filme umfassen sollte, sind nun online dabei.

Tipps vom Festivalchef

Im Hauptwettbewerb mit vielen Debüts, in dem es ums Entdecken gehe, seien feministische Themen eine Hauptlinie, die sich ganz natürlich aus dem Filmangebot selbst entwickelt habe. „Viele Regisseurinnen setzen sich gerade mit der Rolle von Frauen auseinander.“ Keilholz empfiehlt hier „Gold For Dogs“. Passend zur US-Wahl wiederum sei der türkische Film „You Know Him“, „eine sehr lustige, pointierte Politsatire über einen aussichtslosen Bürgermeisterkandidaten“. Hoffnung für die US-Demokratie würde dagegen die Dokumentation „City Hall“ von Frederick Wiseman geben, die aufzeige, wie die Verwaltung der Stadt Boston funktioniert.

Das Programm