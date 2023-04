Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Auto als Statussymbol lässt sich längst nicht mehr so eindeutig zuordnen, wie das einmal der Fall war. Mussten es einst noch dröhnende Pferdestärken des Monstermotors sein, will man heutzutage elektrisch mucksmäuschenstill fahren, um ordentlich aufzufallen. Menschen kaufen sich riesige SUVs – und wählen die Grünen, und jetzt will auch noch Porsche Frauen als Kundinnen gewinnen.

Früher war alles einfacher. Je lauter der Motor dröhnte, desto größer das Ego des Mannes hinter dem Steuer. Das konnte ein Porsche oder ein Ferrari oder auch ein