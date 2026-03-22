Ein ehemaliger Sozialpädagoge an einer russischen Provinzschule hat den Oscar bekommen. Dafür, dass er Putins Propaganda entlarvt hat. Der kocht vor Zorn.

Warum habe er auf der Bühne in Hollywood über Kriege allgemein, aber nicht über den Krieg geredet, den seine russischen Landsleute in der Ukraine veranstalteten? Das wollte kürzlich ein liberaler YouTube-Moderator von Pawel Talankin wissen. „Ich habe doch von vier Jahren Krieg gesprochen“, verteidigte sich Talankin. „Dieser Krieg ist genauso Dreck wie alle anderen.“

Der Alltag an einer Schule

Am Sonntag erhielt der ehemalige Sozialpädagoge Pawel Talankin gemeinsam mit dem US-Regisseur David Borenstein den Oscar für den Dokumentarfilm „Mister Nobody gegen Putin“. Es geht um Propaganda in einer russischen Provinzschule nach dem 24. Februar 2022. In Russland, auch in der oppositionellen Emigration, reagierte man ratlos bis irritiert. Was eher für den Film spricht.

Talankin, 35, hatte selbst die Mittelschule in dem Uralstädtchen Karabasch absolviert, arbeitete dann als pädagogischer Organisator dort. Als solcher musste der Pazifist auch patriotische Feiern und Wehrsportfeste filmen. Über Instagram lernte er den US-Dokumentarregisseur Borenstein kennen, begann auf dessen Anregung, seine Aufnahmen für einen Film über den Propagandaalltag an seiner Schule zu systematisieren. Ergebnis waren stille, aber emotionale Innenansichten darüber, wie Putins Kriegertum das Leben und Bewusstsein an Talankins Mittelschule veränderte.

Der Regisseur hat Russland verlassen

Sie enden mit der Schuljahresendfeier, der Pädagoge verabschiedet die Abschlussklasse mit einer kleinen Ansprache: „Um ein Wort der Liebe zu sagen, muss man manchmal sehr viel opfern.“ In der Szene weinen auch linientreue Lehrer, Talankin selbst emigriert wenige Tage später.

Zu Beginn des Films versichert Talankin etwas naiv, es gebe auf der Welt keinen besseren Ort als sein Karabasch – dabei gilt die Kupferfabrikstadt als ökologisches Krisengebiet. „Der patriotischste aller russophoben Filme“, witzelt der Z Blogger Schort V.

Sie bezeichnen ihn als Verräter

Einerseits ist der 2025 herausgekommene 89 Minuten Streifen auf staatstragenden Kanälen wie VK Video bis heute abrufbar. Andererseits gibt Kremlsprecher Dmitrij Peskow keinen Kommentar, weil er den Film nie gesehen hat. Das mag auch für Altkinostar Nikita Michalkow gelten, selbst zweifacher Oscar-Preisträger, jetzt aber glühender Putinist. Michalkow beschuldigte Talankin, er habe – gemäß eines US Handbuchs für „einfache Sabotage im Feld“ von 1944 – die Kinder genötigt, Hymnen lauter zu singen und Flaggen höher zu schwenken, um die „ideologische Gewalt gegen die Schüler zu illustrieren“. Wirklich aber werden alle Propagandaszenen im Film von Lehrern oder Schuloffiziellen inszeniert, dem Sozialpädagogen bleibt nur, mitzufilmen. Aber alleine das erboste zahlreiche systemtreue Medien: Talankin habe die Schüler ohne jede Erlaubnis gefilmt und das im Auftrag der BBC. Allgemeines Fazit: „Ein Verräter.“

Tatsächlich filmte Talankin auf Anweisung der Schulleitung putinsche Normalität. Etwa den kriegspatriotischen Geschichtslehrer Pawel Abdulmanow. Der erklärt seiner Klasse 2022, Europa kollabiere mangels russischer Rohstoffe, eine Tankfüllung in Frankreich koste bereits 150 Euro.

Vielen liberalen Kritikern waren solche Momente zu flach. „Klischees für den Export häufen sich“, schimpft die – selbst zwischen Lettland und Riga pendelnde – Kolumnistin Boschena Rynska auf Telegram. Talankin habe diesen talentlosen Film nur gedreht, weil „er die Nase voll hatte, am Arsch der Welt zu leben“, Talankin habe im Westen groß herauskommen wollen …

Propaganda ist zur Normalität geworden

Tatsächlich ist eine traurige, aber sehr einprägsame Bilderfolge herausgekommen, die zeigt, wie die putinsche Propaganda hinter Russlands Schulmauern zur Normalität geworden ist. Talankin zeigt, wie der Staatschef auf Video verkündet, es seien die Lehrer, die Kriege gewinnen. Und er zeigt, wie kleine Jungs andächtig mit ihren Sturmgewehren in die Kamera zielen, wie eine Junglehrerin sich vergeblich an Putins zungenbrecherischer Ukraine Parole „Demilitarisierung“ versucht. Und wie ein TV Propagandist spricht: „Wir töten nicht aus Hass, sondern aus Liebe zu unseren Kindern.“

Am wenigsten Probleme mit „Mister Nobody“ haben die Gefilmten selbst. „Ich bin mit allem einverstanden, in dem Film ist nichts übertrieben, alles wird so gezeigt, wie es ist“, sagt eine seiner Heldinnen dem Reportageportal Nowaja Wkljadka. Und eine andere erzählt, der putinistische Geschichtslehrer Abdulmanow habe nach dem Erscheinen des Streifens bunte Blätter mit einem seiner Zitate aus dem Film in sein Klassenzimmer gehängt: „Ein Volk, das seine Vergangenheit nicht kennt, besitzt keine Zukunft.“