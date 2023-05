Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Musik im Anflug“ lautet das Motto einer kurzen Tournee der Deutschen Staatsphilharmonie am Wochenende. Die hat aus einem Klangkörper drei Ensembles gemacht und gastiert so an Orten, an denen für das ganze Orchester kein Platz wäre. Wir waren im nordpfälzischen Stetten im Weingut Boudier & Koeller dabei.

Für das kleine, gut 600 Einwohner zählende Weindörfchen Stetten in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden dürfte es eine Premiere gewesen sein: Erstmals erklang hier