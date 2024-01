Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

25 Jahre Musikfernsehen in Deutschland auf 528 Seiten: Das Oral-History-Buch „MTViva liebt dich!“ erlaubt eine Wiederbegegnung mit dem deutschen Musikfernsehen: Markus Kavka, Elmar Giglinger und 65 weitere frühere Protagonisten erinnern sich an Stars, Drogen und sehr viel Spaß. An Tiefe aber fehlt es durch diesen Ansatz.

Am 31. Dezember 2018 war’s vorbei: Der TV-Musiksender Viva, die deutsche Antwort auf das britisch-stylische MTV, verschwand nach 25 Jahren von der Bildfläche. Musikfernsehen als popkulturelles