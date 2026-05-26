Dorfkneipen sind vom Aussterben bedroht. Dabei sind sie als Orte des Austauschs und des Miteinanders so wichtig. Die Sportheime könnten sie ersetzen.

Es gibt da ja so ein Papier der rheinland-pfälzischen Heimatschutzpartei mit dem Titel „Verankerung in der Fläche – die AfD erobert die Dörfer“. Einmal davon abgesehen, dass uns das Beispiel Gauersheim im Donnersbergkreis aufgezeigt hat, wie man sich eine solche „Eroberung“ durch die AfD vorzustellen hat, dumm ist die Idee der Blauen ganz und gar nicht.

Die Bedeutung der Dorfkneipe

Man kann trefflich darüber streiten, was für eine ländliche Gemeinde wichtiger ist: Die durch einen Supermarkt, einen Tante-Emma-Laden oder vielleicht wenigstens eine Bäckerei sichergestellte Grundversorgung. Oder aber der Dorfmittelpunkt in Form einer Gaststätte, einer Dorfkneipe, wo sich alle Generationen treffen, wo vielleicht der Gesangverein probt und sich der Gemeinderat nach seinen Sitzungen trifft. Wo man hingehen kann, weil man eben sonst nirgendwo hingehen kann.

Doch die Dorfkneipe ist ja nurmehr noch eine ferne Erinnerung. Sie ist mehr als eine bedrohte Art, im Grunde schon ausgestorben. Vielleicht überlebt sie hochfrisiert zum Landgasthof mit gutbürgerlicher Küche und angeschlossenem Hotel. Aber als Ort, an dem man sein Feierabendbier genießt und dem Wirt sein Herz ausschütten kann, existiert sie im Grunde nicht mehr. Das, was Peter Alexander einst als „Kleine Kneipe in unserer Straße“ besungen hat und was in der Gaststätte, in welcher der Autor dieser Zeilen in einem kleinen westpfälzischen Dorf im Landkreis Kaiserslautern aufgewachsen ist, immer alle Gäste mitgesungen haben, ist im Grunde ein Mythos Alltag aus einer untergegangenen Welt.

Wobei – wie so oft – es auch hier ein Ost-West-Gefälle in unserer Pfalz zu beobachten ist. Denn der beschriebene Zustand, der eine Leerstelle im gesellschaftlichen Leben der ländlichen Kommunen definiert, ist vor allem in der West- und Nordpfalz zu beobachten. Entlang der Weinstraße erfreuen sich dagegen noch immer zahlreiche Pfälzer Weinstuben bester Gesundheit.

Und hinter der Theke thronen die Pokale. Foto: IMAGO/ULMER Pressebildagentur

So, wie Sport- und Musik- oder Gesangvereine eine Art gesellschaftlicher Kitt gerade in strukturschwachen Regionen sind, so ist beziehungsweise war die Kneipe genau jener Ort, an dem die Dorfgemeinschaft zusammenkommen konnte. Und in dieser physischen Begegnung, diesem kommunikativen Austausch (der allerdings nur so lange ohne Probleme möglich ist, so lange man noch nicht zu tief ins Schorle- oder Bierglas geschaut hat) manifestiert sich auch so etwas wie eine gemeinsame Identität. Man identifizierte sich mit seinem Heimatdorf viel mehr, wenn man sich über dieses mit anderen austauschen kann. Dorf- oder Straßenfeste erfüllen diesen Zweck zwar auch, finden aber zu selten statt (was vielleicht auch ganz gut ist, wenn man sich an die Dorffeste in der eigenen Jugend erinnert und daran, welche Spuren die nicht nur bei einem selbst hinterlassen haben).

Die AfD will also nun genau in diese beschriebene Leerstelle mit ihrem „Kneipenbefehl“, wie es die „Bild“ bezeichnet hat, stoßen. Auf diese Idee ist selbst Hitlers Chefideologe Goebbels nicht gekommen, und es kann einem Angst und Bange werden gerade um das eigene Heimatdorf, das ohnehin schon tiefbraun – sorry, es muss natürlich dunkelblau heißen – eingefärbt ist. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Rettung. Also für die Kneipe und vor der AfD: das Sportheim!

Die letzte Kneipe

Sportheime stemmen sich gegen das Kneipensterben, indem sie in vielen kleinen Orten die letzte übrig gebliebene Gaststätte in den Dörfern sind. Häufig auch mit italienischer oder griechischer oder türkischer Küche ausgestattet, meistern sie erfolgreich den Spagat zwischen Dorfkneipe und Speisegaststätte. Man geht dorthin, um einfach nur ein Bier zu trinken und mit Bekannten zu quatschen, aber eben auch, um eine Pizza oder einen Teller mit Gyros zu essen.

Denn schon lange sind Sportheime keine reinen Sportlerheime mehr, also Orte, wo sich ausschließlich Fußballer, Handballer oder Tennisspieler nach den Spielen oder nach dem Training versammeln. Das war schon in der eigenen Kindheit in den 1970er und 1980ern so, als die Eltern ein großes Sportheim samt Turn- und Festhalle in der Westpfalz gepachtet hatten.

Und draußen wird natürlich gegrillt. Foto: IMAGO/Ulmer II

Da auf den Fußballplätzen auch die Mannschaft aus dem Nachbardorf spielte, war jeden Sonntag Großkampftag für die ganze Familie. Und für einen selbst ziemlich viel Stress, zumal wenn man am Morgen noch mit der B- und später der A-Jugend unterwegs war. Durch die Doppelbelegung war es zudem so, dass bis auf montags jeden Abend Training war. Und gerade die Abende nach dem Freitagstraining wecken Erinnerungen, die hier aber nicht unbedingt veröffentlicht werden sollen. Vielleicht nur so viel: So mancher Fußballer hatte es bereits in den ersten zwei Stunden nach Trainingsende geschafft, auch noch den letzten Trainingserfolg auszulöschen. Bis zum Spiel am Sonntag war er natürlich längst wieder fit.

Und da gab es dann noch die Kiebitze. Doch, echt, wie bei großen Fußballvereinen auch. Meistens jedoch achteten sie gar nicht so sehr auf die Trainingseinheiten, sondern saßen bei einem Bier am Stammtisch und redeten davon, wie es früher war, als sie selbst noch gespielt hatten (beweisen konnten sie das natürlich nicht, denn es gab keine Filmaufnahmen davon). Meist entdeckten diese Heroen der lokalen Fußballhistorie, denen man ihre herausragenden fußballerischen Fähigkeiten, mit denen sie einst das ganze Dorf, aber eben nur dieses, verzückt hatten, merkwürdigerweise gar nicht ansehen konnte, an Trainingsabenden dann doch noch ihren sportlichen Ehrgeiz. Zumindest im rechten Arm.

Asbach-Cola und Glücksspiel

„Chicago“ nannte sich das berüchtigte Würfelspiel, für das man mindestens zwei Spieler benötigte, es aber auch mit fünf, sechs oder noch mehr spielen konnte. Sportlich war daran nur die Schüttelbewegung der rechten Hand, wobei es manche Spieler gab, welche die Fähigkeit besaßen, die Würfel vom Tisch zu nehmen, ohne diese mit den Händen zu berühren. Sie zogen sie mit dem ledernen Würfelbecher in einer schnellen Bewegung über die Tischplatte, war deren Ende erreicht, musste die Hand sehr schnell gedreht werden. Sonst fielen die Würfel nämlich zu Boden, und eine Runde an alle Mitspieler war fällig.

Wie jedes Würfelspiel war natürlich auch „Chicago“ ein Glücksspiel, und das in gleich zweierlei Hinsicht. Es ging schließlich nicht nur darum, nicht zu verlieren, sondern auch darum, halbwegs klarzukommen mit dem Gewinn. Der wurde nämlich in kleinen Cognacschwenkern ausbezahlt, darinnen ein Asbach Uralt mit einem Hauch Cola. Hütchen nannte man das. Und dieses Getränk konnte geradezu fürchterliche Folgen hinterlassen.

Die Multinationalität in den Sportheimen

Aber zurück in die Gegenwart. Gerade die Multinationalität, die in den Sportheimen anzutreffen ist – und zwar sowohl in Bezug auf die Familien, die diese gepachtet haben, als auch auf die Fußballmannschaften, die sich dort versammeln – sollte verhindern, dass diese politisch missbraucht werden. Wenn die AfD vorgibt, kleinen Gemeinden etwas Gutes zu tun, indem sie Treffpunkte organisiert beziehungsweise sogar Dorfgaststätten wiedereröffnet, so steht dahinter natürlich der Plan, die Menschen für die eigene Ideologie zu gewinnen. Nach dem zweiten oder dritten Bier lässt sich ja auch viel leichter hetzen und Hass verbreiten. Frei nach dem Motto: „Das wird man doch noch mal sagen dürfen!“ Aber ein Sportheim ist eben kein Sportpalast. Und das ist auch gut so.