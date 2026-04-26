Metz als Ausflugsort für Kunstinteressierte ist meist nur für das Centre Pompidou bekannt. In der Stadt gibt es aber auch mehrere Orte mit zeitgenössischer Kunst.

Wer in Metz die Kultur sucht, wird von vielen Wegweisern geradezu in das futuristische Centre Pompidou hinter dem Bahnhofsgelände gezogen. Die Stadt an der Mosel hat aber weit mehr zu bieten, gerade was die zeitgenössische Kunst betrifft.

Die renommierteste Institution in Sachen zeitgenössischer Kunst ist mit Sicherheit die Fonds Régional d'Art Contemporain (Frac), was sich mit Regionalem Fond für zeitgenössische Kunst übersetzen lässt. Eine Frac findet sich in jeder Region Frankreichs und dient oft der Präsentation der Künstler aus der jeweiligen Region, öffnet sich aber auch gerne für Einflüsse von außen oder zeigt internationale Künstler, die in Institutionen wie dem Centre Pompidou keinen Platz finden.

Mittelalterlicher Palast ist gut versteckt

Der Frac Lorraine ist momentan nicht einfach zu finden. Unweit der Kathedrale in der Rue des Trinitaires blockiert eine Gerüstkonstruktion die Straße. Es wirkt wie eine Kunstinstallation, dient aber der Sicherheit, da ein mittelalterliches Nachbargebäude der Frac einzustürzen droht und durch das Gerüst noch gehalten wird. Besucher müssen sich am Gerüst vorbeidrücken, um in den Hof des früheren Hôtel Saint-Livier zu gelangen, wo der Frac Lorraine residiert. Der Besucher meint, in eine andere Welt zu treten. Kein Wunder, handelt es sich bei dem Hôtel Saint-Livier um das älteste weltliche Gebäude der Stadt, das im zwölften Jahrhundert errichtet wurde als Mischung aus Wehrturm und luxuriöser Residenz.

Die Trinitaire-Kirche unweit des Frac Lorraine ist für weniger bekannte Künstler gedacht. Foto: kka

Die Frac Lorraine hat das denkmalgeschützte Haus 2004 bezogen. Es geht treppauf und treppab. Der Ausstellungsrundgang ähnelt einem Labyrinth, was der mittelalterlichen Architektur geschuldet ist. Den Besucher erwartet allerdings eine Ausstellungsinfrastruktur, die sehr modern ist und alles bieten kann, was auch ein großes Museum zu bieten hat.

Momentan läuft bis 16. August eine Ausstellung mit Arbeiten der US-amerikanischen Künstlerin Beverly Buchanan, die 2015 gestorben ist. Die in North Carolina lebende Buchanan bearbeitete in ihrer Kunst ihre afroamerikanischen Wurzeln. Hütten, in denen einst Sklaven wohnten, hat sie vielfach gezeichnet, gemalt und in kleinen Holzmodellen nachgebaut. Beverly Buchanan war bisher nie in Frankreich ausgestellt worden.

Perrine Da Campo vom Team der Galerie Modulab vor einem Objekt der jüngsten Ausstellung extrem filigraner Kunstobjekte der Künstlerinnen Valentine Cotte und Chloé Saksik. Foto: Klaus Kadel-Magin

Wenige Meter von der Frac Lorraine entfernt öffnet die frühere Église des Trinitaires ihre hohen Tore. Der Passant kann ohne Hürden sofort eintreten und wird erstmal von der Atmosphäre der schon lange säkularisierten Kirche überwältigt. Der von Bänken, Altar und Kirchenschmuck geräumte Saal dient heute für Ausstellungen weniger bekannter Künstler und örtlicher Kunstprojekte. Bis 30. April zeigt darin die Autodidaktin Virginie Clément ihre Ausstellung „Terre: Vue du Ciel“. Die Künstlerin hat sich darin mit Luftaufnahmen der Erde beschäftigt, die sie mit künstlerischen Mitteln nachbildet.

Ein Verein führt eine Galerie

Jetzt geht es quer durch die Innenstadt bis zu den sehr bekannten Kolonnaden des Place Saint-Louis. Direkt angrenzend an die als Touristenfalle berüchtigte Kneipenstraße unter mittelalterlichen Säulen weist ein kleines Schild auf die Galerie Octave Cowbell hin. Die von einem Verein geführte Galerie nutzt die früheren Räume des Radiosenders France Bleu, der zuvor dort zu finden war. Seit 2002 gibt es Octave Cowbell. Den ungewöhnlichen Namen erklärt Guillaume de la Follye de Joux, der dort als Regisseur arbeitet, mit einem Wortspiel, das mit dem Orgelregister Oktav Coppel zusammenhänge. Der Eingang ist ganz klein, dahinter erstrecken sich 300 Quadratmeter ohne Fenster, die perfekt für Rauminstallationen und besondere Hängungen geeignet sind. Guillaume de la Follye de Joux ist selbst Künstler und arbeitet an Skulpturen, Installationen und Zeichnungen. Die Galerie ist überhaupt ein Projekt von Künstlern, die sich zu dem Trägerverein zusammengeschlossen haben. Zielrichtung sind Reflexionen zu Natur, dem Menschen, der Umwelt und die „Kontemplation des Kosmos“. Die Galerie wolle einen besonderen Blick auf die Probleme der Zeit richten, erklärt er. Künstler, die sich für die Situation der Welt interessieren, könnten hier ihre Arbeiten zeigen. Die kämen nicht nur aus Frankreich sondern auch aus China, Deutschland oder den USA. Vier Ausstellungen seien pro Jahr möglich.

Octave Cowbell kann als Künstlerkollektiv nicht allein über die Mittel existieren, die von den Künstlern selbst kommen. Die Region Grand-Est, das Département und die Stadt Metz steuern Fördermittel für die Galerie bei. Genauso finanziert sich auch Modulab, ein anderes Galerieprojekt von Künstlern, das gerade mal 250 Meter entfernt in der Rue Mazelle in einem früheren Ladenlokal untergekommen ist.

Experten für Druckgrafik in früherem Laden

Modulab hat sich auf Druckgrafiken spezialisiert und existiert seit 15 Jahren wie Perrine Da Campo, eine der Mitarbeiterinnen der Galerie, erklärt. Editionen und Druckgrafikausstellungen sind die Spezialität von Modulab, das zwar nur einen recht kleinen Ausstellungsraum zur Verfügung hat. Das Team der Galerie geht aber öfter raus zu Messen nach Paris oder nach Luxemburg, um die betreuten Künstler zu einem anderen Publikum zu bringen. Sechs Ausstellungen kann Modulab pro Jahr organisieren. Dazu kommen Editionen der ausgestellten Künstler. Es finden sich in der Ausstellungsliste auch Künstler wie Damien Deroubaix, der bereits im Centre Pompidou in Einzelausstellungen zu sehen war. Bei Modulab präsentieren diese dann ihre Grafiken. Im Sommer, während der Ausstellungspause, arbeitet zudem ein Künstler mit einem Stipendium in der Galerie. Mit einem mobilen Atelier geht es auch direkt in die Schulen der Region.

Modulab zeigt aktuell den in Paris lebenden Italiener Gianpaolo Pagni. Der hat das Buch „Storia dell’arte Italiana“, also Geschichte der italienischen Kunst, aus seinem Studium wieder ausgegraben und die Seiten mit Drucken seiner aktuellen Kunst versehen.

Öffnungszeiten

Frac Lorraine, Rue des Trinitaires, Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Église des Trinitaires, Rue des Trinitaires, Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr

Octave Cowbell, Rue du Change, Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr