Fast wirkt es ein wenig unspektakulär. Doch neuere Forschungen weisen darauf hin, dass das alte Rathaus in Neustadt das älteste in der Pfalz sein könnte.

Wegen der bekannten Zerstörungen in der Pfalz im 17. Jahrhundert haben in der Region nur wenige Rathäuser aus der Zeit davor überdauert. Dass das alte Rathaus in Neustadt zu diesen raren Beispielen gehört, ist schon länger bekannt. Doch wie weit seine Geschichte tatsächlich zurückreicht, macht erst jetzt eine neue Untersuchung klar.

Dieses Foto zeigt die Ratsstiege noch im Originalzustand vor dem Umbau 1890. Foto: Stadtarchiv Neustadt

Das alte Rathaus an der Ecke Haupt-/ Kellereistraße, das bis zum Umzug ins schmucke ehemalige Jesuitenkolleg am Marktplatz im Jahr 1838 die Zentrale der kommunalen (Selbst-) Verwaltung in Neustadt bildete, ist ein Bau, an dem die meisten Passanten eher achtlos vorbeigehen. Ein Reformhaus befindet sich heute im Erdgeschoss jenes Teils, der direkt die Ecke besetzt, doch gehören auch noch zwei inzwischen (wieder) eigenständige Gebäude in der Kellereistraße dazu. Hier haben im Hochparterre eine Goldschmiedin sowie ein Modeladen ihr Domizil. Die beide Geschosse darüber nehmen jeweils Praxen und Wohnungen ein. Hübsch sieht der Komplex durchaus aus, jedoch nicht spektakulär. Davon, dass hier einmal das Herz der Stadt schlug, künden nur noch zwei Inschriften: „Altes Rathaus erbaut 1589“ die eine, „Erneuert 1888 und 1889“ die andere. Mit den beiden letztgenannten Zahlen im Kopf, ordnen sich für viele Betrachter dann sicher auch das spitzbogige Portal, durch das man das Reformhaus betritt, und der markante Balkon mit seiner spätgotisch anmutenden Maßwerkbrüstung darüber ein: „Kopie, typisch Historismus“, raunt man sich zu und geht weiter.

Das älteste Rathaus der Pfalz?

Doch so einfach ist die Sache nicht, wie eigentlich überhaupt nichts einfach ist bei diesem Gebäude mit seiner komplexen Geschichte. Gerade das reizte Neustadts Denkmalpfleger Stefan Ulrich, der auch ein ausgewiesener Bauforscher ist, die Häuser Hauptstraße 84 und Kellereistraße 1 und 1a genauer unter die Lupe zu nehmen. Seine Erkenntnisse hat er unlängst in einem Aufsatz veröffentlicht und in dessen Titel auch gleich eine Frage mit Superlativ in den Raum gestellt: Das alte Rathaus in Neustadt – das älteste Rathaus der Pfalz?

Im ersten Obergeschoss hat sich in der ehemaligen Ratsstube eine Nische mit vermutlich in der Renaissance entstandener Wandmalerei erhalten. Zu sehen ist, wie ein Gefangener in die Arrestzelle geführt wird. Foto: Stefan Ulrich

Bislang galt das alte Rathaus als ein Bau der Renaissance, entstanden in jener kurzen Blütephase, als sich Neustadt in der Regierungszeit des Pfalzgrafen Johann Casimir besonderer fürstlicher Gunst erfreute. Doch befand sich, wie die historische Forschung schon länger weiß, bereits das mittelalterliche Rathaus an dieser Stelle: Erstmals erwähnt wird es eher beiläufig im 1382 begonnenen Neustadter Seelbuch, was nahelegt, dass es schon einige Zeit vorher bestanden haben muss. Dabei wird ein anderes Haus beschrieben als „gelegen am Marktplatz neben dem Rathaus“. Da der Neustadter Marktplatz im Mittelalter viel größer war und bis zur Hauptstraße reichte, spreche nichts dagegen, dass sich schon damals das Rathaus hier befand, sagt Ulrich.

Das alte Rathaus in Iggelheim – von Stefan Ulrich erst kürzlich auf 1499 datiert – ist das älteste Fachwerk-Rathaus der Pfalz. Archivfoto: Lenz

In städtischen Quellen wird es danach im 15. Jahrhundert mehrfach erwähnt. Auch die Bauarbeiten, die dann 1589/90 unter Johann Casimir stattfanden, sind gut belegt. Was Stefan Ulrich dabei allerdings stutzig machte, ist die enorme Geschwindigkeit, mit der alles vonstatten ging. Der Vertrag mit einem Maurer-Meister Lorentz Roden von Feldlin wird am 11. März 1589 geschlossen, bereits am 12. November 1590 hält der Rat seine erste Sitzung im neuen Ratssaal ab. „Das geht nur so schnell, wenn man viel alte Bausubstanz wiederverwendet“, sagt Ulrich und ergänzt, dass auch beim Casimirianum, dem repräsentativen Gebäude, in dem der Pfalzgraf 1578 seine kurzlebige calvinistische Universität in Neustadt unterbrachte, „getrickst“ worden sei. „Auch da stecken viele alte Elemente drin.“ So begab er sich auch im alten Rathaus auf die Suche und wurde fündig.

Reste aus dem Mittelalter

Hinweise auf mittelalterliche Reste konnte Ulrich an verschiedenen Stellen des Gebäudekomplexes nachweisen – wobei es sich aber oft eher um Indizien handelt, die sich bei einem Gebäude, das privat genutzt und bewohnt wird, nicht unmittelbar verifizieren lassen, ohne den Betrieb zu stören. Dendrochronologische Bauholz-Befunde gibt es erst aus jüngerer Zeit, aber ein wichtiger Baustein seiner These ist ein Fenstergewände , das sich auf der nur über ein Nachbargrundstück zugänglichen Rückseite höchstwahrscheinlich sogar noch an der originalen Stelle erhalten hat. Es weist stilistisch auf die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts hin, eine Zeit, in der in Neustadt wegen der Errichtung der Stiftskirche ohnehin ein „Bauboom“ herrschte. Auch verschiedene Mauerteile sowie „Spolien“, an neuem Standort zweitverwertete Bauteile, konnte Ulrich in diesem Puzzle als höchstwahrscheinlich oder sogar sicher mittelalterlich einstufen.

Auch alt: Das Erdgeschoss des pittoresken Rathauses von Deidesheim geht laut einer Inschrift auf das Jahr 1532 zurück. Foto: Holger Pöschl

Die Veränderungen, die der schon im Mittelalter aus drei oder gar vier Teilen bestehende Komplex dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erfuhr, sind allerdings beträchtlich. Das markanteste neue Bauelement war sicher eine überdachte Außentreppe mit kunstvoll geschmücktem Maßwerkgeländer, die ihren Platz an jener Stelle im vorderen Bereich der Kellereistraße hatte, wo sich heute der Balkon befindet. Dass sie sich mitten in der Hochzeit der Renaissance spätgotischer Formen bediente, sei dabei kein Widerspruch, erklärt Ulrich. Als Ausdruck historischer Würde sei das in dieser Zeit gar nicht so selten vorgekommen. Trotzdem wurde dieser repräsentativen Rathausstiege 1890, wie schriftlich dokumentiert ist, „keine historische Bedeutung“ beigemessen. Sie wurde abgebrochen, um mit den Schaufenstern des Ladens im Erdgeschoss an die Straße vorzurücken. Immerhin besaß man so viel Pietät, Teile als Balkongeländer wiederzuverwenden und andere wohl neugotisch zu ergänzen.

Ab in die „Betzekammer“

Die Treppe führte einst von der Straße zum Ratssaal hinauf, der sich vermutlich bereits im Mittelalter im ersten Obergeschoss über dem heutigen Reformhaus befand. Wie dieser bedeutendste Profan-Raum der Stadt ausgesehen hat, darüber lässt sich heute nur noch spekulieren, denn im Inneren haben alle drei Gebäudeteile in späteren Zeiten so gewaltige Umnutzungen erfahren, dass fast nichts mehr vom alten Zustand zeugt. Erhalten hat sich allerdings ein Teil der Wandmalereien. Sie wurden beim letzten großen Umbau 1978 in einer zugemauerten Nische in der Nordwand gefunden und 2015 restauriert. Das etwa 2 Meter breite Bild zeigt zwei männliche Figuren in typischer Renaissance-Kleidung, von denen die eine die andere mit einem Strick um den Bauch in Richtung eines Kerkers führt, wo hinter einer Gittertür ein anderer Gefangener zu sehen ist.

Der Frankfurter Römer war bis zu seiner fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg das Paradebeispiel eines altehrwürdigen Rathauses, das aus einem mittelalterlichen Bürgerhaus hervorging. Er diente seit 1405 als zentrales Gebäude der freien Reichsstadt. Foto: Holger Pöschl

In der Art eines Comics erklären zwei Spruchbänder, was vor sich geht. Die abgeführte Person sagt: „Ach lieber Hanß laß mich bald wieder aus // es bringt sonst mir grossen Grauß.“ Der Büttel antwortet: „Ja, morn will ich dich wider aus lan // es wollt dan vileicht anders gan.“ Die Malerei verweise wahrscheinlich auf das Recht des Rates, Übeltäter kleinerer Vergehen in einer Arrestzelle, pfälzisch „Betzekammer“ genannt, einen Denkzettel zu verpassen, erklärt Ulrich. Es handelt sich also um ein repräsentatives Gemälde, das von kommunalem Selbstbewusstsein zeugt. Fun Fact am Rande: Es befindet sich heute im Wartezimmer einer Praxis für Psychotherapie. Und wie Ulrich berichtet, gibt es in dieser noch zwei weitere baugleiche Nischen, die bislang nicht geöffnet wurden. Gut möglich also, dass es sich um einen Teil eines ganzen Zyklus handelt.

„Gäntzlich ruinös“

Das Rathaus von 1590 bildet bis heute den Kern des Gebäudekomplexes – allerdings hat dieser in der Folgezeit noch mehrere große Umgestaltungen erfahren. Schon im 18. Jahrhundert nämlich war der Bau so marode, dass er zeitweise nicht mehr genutzt werden konnte. 1771 wurde der Kurfürst in einem Schreiben um die Erlaubnis gebeten, „wegen des gänztlich ruinösen Rathauses“ auf Kosten der Stadt für den Stadtschreiber sowie die Registratur eine andere Bleibe suchen zu dürfen, da „bei einfallendem Organwetter (!) nicht ein einziges Zimmer von Wind und Wasser geschirmet“ sei. Auch die Ratssitzungen mussten zeitweise an einem anderen Ort abgehalten werden. Ein umfassender Umbau erfolgte dann 1780. Damals entstand die Fassade mit der Fenstergliederung, die man heute noch sieht. Der markante Welsche Giebel und die drei Zwerchhäuser, die man auf dem bekannten Merian-Stich von 1620 noch erkennen kann, mussten der heutigen Dachlösung mit sieben Gauben weichen.

1838 zog die Stadtspitze dann, wie eingangs erwähnt, ins Jesuitenkolleg am Marktplatz um, unter touristischen Gesichtspunkten – Stichwort Adventskalender – sicher ein Glücksfall, denn der monumentale Barockbau hat in puncto Repräsentation deutlich mehr zu bieten. Schon damals waren zahlreiche Räume des alten Rathauses zu Wohn- und Gewerbezwecken verpachtet. Ein Teil scheint später auch vom Landgericht genutzt worden zu sein. 1887 ging der Komplex dann endgültig ins Eigentum jener Neustadter Familie über, die auch heute noch den „Kopfbau“ an der Hauptstraße besitzt. Ziemlich bald danach folgte der Umbau, dem die alte Rathausstiege zum Opfer fiel. Auf einem alten Foto ist sie noch dokumentiert.

Immerhin mindestens viereinhalb Jahrhunderte lang aber war der stattliche Komplex an der Ecke Haupt-/ Kellereistraße das Zentrum der Neustadter Bürgerschaft. Zum Aussehen im Mittelalter gibt es noch einige Hinweise in den Quellen. So wird 1410 ein Dachreiter erwähnt, möglicherweise ein Uhrtürmchen, um das prägende Gebäude hervorzuheben. Auch eine Küche wird im 15. Jahrhundert genannt sowie ein „Kauffhus“, eine Verkaufsstelle, die sich üblicherweise im Erdgeschoss unter dem Ratssaal befand, und ein Erker, der seinen Platz nach Ulrichs Einschätzung an der Seite Richtung Hauptstraße hatte.

Davon ist heute jedoch nichts mehr erhalten. Die im Titel seines Aufsatzes formulierte Frage mit dem Superlativ gibt Stefan Ulrich am Ende des Textes deshalb weise an die Leser zurück: „Ob man angesichts der nur noch rudimentären, gleichwohl unübersehbaren mittelalterlichen Bestandteile vom ,ältesten Rathaus der Pfalz’ reden mag, bleibt der eigenen Anschauung überlassen“, schreibt er.

Zum Weiterlesen

Stefan Ulrich: Das alte Rathaus in Neustadt – das älteste Rathaus der Pfalz? – In: Pfälzer Heimat, Jg. 76 (2025), Heft 2, S. 89-109.



Zur Sache: Historische Rathäuser in Deutschland und der Pfalz

Rathäuser als zentrale Gebäude einer Stadtgemeinde gab es schon im alten Griechenland. Im nachantiken Europa tauchen sie erst seit dem 12. Jahrhundert wieder auf – in unterschiedlichen Typen und Größen, je nach Größe und Bedeutung der Städte und dem Grad der Freiheit, den sie gegenüber den Territorialgewalten, sprich: den Fürsten, erringen konnten. Eine weitverbreitete Form war dabei die, die sich aus der Tradition der regionalen Bürgerhäuser entwickelte. Ein Paradebeispiel dafür ist der Römer in Frankfurt am Main, ursprünglich ein Patrizierhaus, das seit 1405 als Rathaus genutzt wird. Als großartigstes mittelalterliches Rathaus Deutschlands gilt vielen jenes der Hansestadt Lübeck, mit dessen Bau 1226 begonnen wurde. Eine erste Hochphase erlebte der Rathausbau in Deutschland dann im 14. und 15. Jahrhundert.

In der Pfalz hat die Politik der verbrannten Erde, die die französische Armee in den Kriegen des 17. Jahrhunderts praktizierte, dafür gesorgt, dass sich nur wenige Beispiele aus früheren Zeiten erhalten haben. Zu den ältesten zählen das erst kürzlich von Stefan Ulrich neu datierte Fachwerk-Rathaus in Iggelheim (Böhl-Iggelheim) von 1499, das Rathaus in Obermoschel von 1512 und das Rathaus in Deidesheim, dessen Erdgeschoss gemäß inschriftlicher Datierung möglicherweise auf das Jahr 1532 zurückgeht. Auch das auf 1508 datierte Rathaus von Meisenheim am Glan, das heute nicht mehr zur Pfalz gezählt wird, gehört in diese Epoche. Die größeren Städte der Pfalz wie Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen und selbst die alte Reichsstadt Speyer besitzen keine Rathäuser aus der Zeit vor 1700 mehr – oder haben sie nie besessen. In dieser Hinsicht ragt Neustadt mit seinem alten Rathaus sicher heraus.