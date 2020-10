4400 Aussteller aus 103 Ländern und 1200 angekündigte Veranstaltungen: Sich im digitalen Angebotsdschungel der Frankfurter Buchmesse zurechtzufinden, ist gar nicht so einfach. Da gibt es zum einen das Programm fürs Fachpublikum, aber auch Publikumsveranstaltungen, die meist live gestreamt werden. Hier ist zum einen die Messe selbst Ausrichter. Sie will am Samstag, 17. Oktober, ein „Bookfest digital“ ausrichten, das es in sich hat mit Programm von 9.30 Uhr bis Mitternacht– auf zwei Kanälen, übertragen wird aus Studios.

Katzenberger, Kling, Kaminer – und Margaret Atwood

Unter den prominenten Gästen – noch soll niemand abgesagt haben – am Samstag sind: Kirsten Boie (11.05 Uhr), Paul Maar (11.50 Uhr), Jamie Oliver (13.25 Uhr), Daniela Katzenberger (13.40 Uhr), Marc-Uwe Kling (16.40 Uhr), Wladimir Kaminer (16.50 Uhr), Arved Fuchs (18 Uhr), Håkan Nesser (18 Uhr, im Stream 2), Whistleblower Edward Snowden (19 Uhr) und Kanadas Grande Dame Margaret Atwood (20 Uhr).

Gesellschaftspolitisch wiederum wird es unter dem Motto „Europa – Kulturen verbinden“ beim „Weltempfang“, sonst in Halle 5 zu erleben, dieses Mal ebenfalls online mit zwölf Diskussionsrunden, zu den Gästen gehört Leïla Slimani (Freitag, 20.30 Uhr).

ARD sendet aus der Festhalle, nun doch aber ohne Zuschauer vor Ort

Die ARD ist mit einer eigenen Bühne beteiligt. In der Festhalle sollten hier 450 Zuschauer live dabei sein können, doch musste das Programm für Zuschauer abgesagt werden. Die angekündigten Lese- und Gesprächsrunden sollen aber ab Mittwoch bis Sonntag stattfinden und gestreamt werden.

Zu den prominenten Gästen der ARD-Buchmessebühne gehören am Mittwoch Buchpreisgewinnerin Anne Weber (13.30 Uhr), Gabriele Krone-Schmalz (14.30 Uhr), Harald Martenstein (15 Uhr), am Donnerstag Tennis-Profi Andrea Petkovic (13.30 Uhr) und Rafael Seligman (17 Uhr), am Freitag Alice Schwarzer (13.30 Uhr), Christian Berkel (14.30 Uhr), Musiker Chilly Gonzales (17.30 Uhr) und in der ARD-Buchmessenacht ab 20 Uhr Stefanie Sargnagel, Jan Böhmermann, Richard David Precht, Susanne Friedrich und David Grossman. Am Samstag sind Jan Weiler (11.30 Uhr) und erneut Jan Böhmermann (13.30 Uhr) mit seinem Twitterbotschaften-Buch da. Sonntag erklärt Johann Lafer „Essen gegen Arthrose“ (10 Uhr), ab 15 Uhr spricht Cornelia Funke.

Campino und Klitschko, Eidinger und Ebstein

Das ZDF wiederum stellt, von vornherein ohne Zuschauer vor Ort geplant, sein bekanntes „Blaues Sofa“ auf. Programm mit 73 Autor/Innen gibt es von Mittwoch bis Freitag (www.das-blaue-sofa.de). Heute sind hier unter anderem Kristof Magnusson (12 Uhr) und Wladimir Klitschko (15 Uhr) dabei, morgen Bernhard Schlink (14.30 Uhr) und Ulrike Draesner (15.30 Uhr) und Freitag Campino (12 Uhr), Lars Eidinger (12.20 Uhr) sowie Katja Ebstein (15.40 Uhr).

Live vor Ort soll es, trotz Corona, zudem ein „Bookfest City“ an 36 Orten mit 119 Autor/Innen geben, darunter Christoph Peters, Helmut Zierl und die Buchpreisfinalisten Bov Bjerg und Deniz Ohde. Ebenfalls ausgerichtet wird vor Ort – Veranstalter ist die Stadt Frankfurt – das Lesefest Open Books. Manches soll ebenfalls gestreamt werden. Frankfurt zählt derzeit als Corona-Risikogebiet.

Rheinland-Pfälzer Verlage mit Programm dabei

Statt in Frankfurt richtet das Verlags-Karree Rheinland-Pfalz sein Messeprogramm dieses Jahr im Hunsrück aus. Das „Podium Rheinland-Pfalz“ läuft von 14. bis 18. Oktober nun im Eventhaus von Panzweiler. Einige Zuschauer können die Lesungen vor Ort verfolgen, aber vor allem wird gestreamt. Details dazu gibt es unter www.verlags-karree.de. Ein Tipp: Das Künstlerhaus Edenkoben ist hier am 16. Oktober, 16 Uhr, Gastgeber und stellt seinen aus Speyer stammenden Stipendiaten Stefan Hornbach vor. Seine Lesung heißt „Papagei & Regenschirm“ und präsentiert einen Auszug aus seinem ersten Roman. Hornbach ist gelernter Schauspieler und war auch als Dramatiker erfolgreich.