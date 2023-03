Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist abgründig scharfsinnig, von scheinheiliger Leichtigkeit und mitreißender Heiterkeit – und am Ende bleibt doch nur das Lachen, wenn Bruno Jonas mit seinen Geschichten die Welt in Besitz nimmt und durch ihren fantastischen Dschungel mit lustvoller Eleganz streift. Am Samstag wird dieser Kabarett-Künstler, Entertainer und erzkomödiantische Parodist 70.

Karl Valentin soll einmal gesagt haben: „Alles ist schon mehrmals gesagt worden, nur noch nicht von allen.“ Diese Erkenntnis wirkt auf Bruno Jonas wie ein Befehl. Und so ist es ihm