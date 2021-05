So einen wie den Herkules könnte man in diesen Tagen gut brauchen. Einen, der die Welt von allen Übeln befreit, zudem gut vernetzt ist in der europäischen Kunst-und Kulturgeschichte. Leider ist der „Unsterbliche Held“ – so der Untertitel der aktuellen Ausstellung im Kurpfälzischen Museum Heidelberg – nur eine aus vielen Sagen gewonnene Mischfigur, die für alles und jedes passt und sich jeder ideologischen Vereinnahmung anschmiegen lässt.

Zwölf Arbeiten musste Herkules (griechisch Herakles) verrichten, um sich die Aufnahme in den Olymp zu verdienen. Zehn beschäftigen sich mit bedrohlichen Tieren, jede für sich galt als unlösbar. Das hätte eine bilderstarke Ausstellung werden können, hätte Corona nicht den Leihverkehr aus Italien zum Erliegen gebracht. Statt feinen Fayencen, edlen Gemmen, Kameen, Porzellan und Kleinplastiken müssen ein paar Fotos aushelfen; ein Viertel der Ausstellungsstücke wurde kurzfristig zurückgezogen. Es ist nicht die ganze Miete, aber trotzdem mit Gewinn zu sehen.

Heidelberger Herkulesse gibt es einige. Ganz klassisch nackt, mit Bart, Keule und Löwenfell. Einer steht als Brunnenfigur auf dem Marktplatz, er kam als Geschenk des in Düsseldorf residierenden Kurfürsten Johann Wilhelm zur Ermutigung der im Pfälzischen Erbfolgekrieg hart gebeutelten Stadt dahin. Es ist eine Kopie von 1953, das Original steht im Lapidarium des Kurpfälzischen Museums. Einen provinzialrömischen Herkules fand man bei Ausgrabungen in einem Brunnen in Neuenheim, ein dritter flankiert oben auf dem Schloss neben den alttestamentarischen Helden Joshua, Samson und David den Eingang zum Ottheinrichsbau – mit einer klaren, in Zeiten der Ökumene eher geniert kolportierten Botschaft: Kurfürst Ottheinrich als Herkules palatinus räumt den Augiasstall des Katholizismus aus und schafft einen reinen, neuen Glauben.

Ein rätselhaftes „Ach!“

Die Putzarbeit bei den Pferden des Königs Augias ist die fünfte Arbeit und schon insofern interessant, als der als Inbild roher Kraft, Unbeherrschtheit, sexueller Libertinage, Trinkfreudigkeit und Rachsucht geschilderte Held hier technisches Geschick beweist, im Hauruck-Verfahren zwei Flüsse durch den Stall leitet und den Unrat einfach ausschwemmt. Schon in der Wiege zeigte Herkules seine Kraft, als er zwei Schlangen erwürgte. Die hatte ihm Hera geschickt, die den Sprössling ihres promisken Gatten gerne aus der Welt geschafft hätte. Zeus hatte sich der Alkmene auf besonders perfide Weise genähert, nämlich in Gestalt ihres Gatten Amphitryon – was uns eines der rätselhaftesten „Achs“ der Literaturgeschichte beschert hat, jenem berühmten „Ach“ aus dem Munde Alkmenes, die in Kleists „Amphitryon“ das letzte, unendlich deutbare Wort hat.

Ende auf dem Scheiterhaufen

Zwölf Stationen umfasst der dem Schema von Mühsal, Tod und Verklärung folgende Ausstellungsparcours, am schlüssigsten nachzuvollziehen vielleicht in einem Holzschnittzyklus des in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Nancy tätigen Gabriel Salmon, der die Taten des Herkules mit fast brachialer Wucht in die relativ kleinen Bildformate hineinzwängt und auch den Flammentod des Helden auf dem Scheiterhaufen nicht ausspart. Das als Liebeszauber missverstandene Nessushemd hatte ihn dahin gebracht. Nächst der Stallreinigung bei Augias gehören Herkules’ Kampf mit der neunköpfigen Hydra, sein als unmännliche Verweichlichung gedeuteter Dienst bei der Königin Omphale (der Totschläger am Spinnrocken) sowie die Geschichte vom Höllenhund Cerberus, der ausgeliehen und wieder zurückgebracht wird, zu den stärksten Momenten der Legende. Die endet mit Himmelfahrt und Aufnahme unter die Götter, nebst Eheschließung mit Hebe, der Göttin der Jugend und Tochter der endlich versöhnten Hera. Das Mittelalter hat Höllenfahrt, Opfertod und Auferstehung dann christlich umgedeutet: Herkules mutiert zum Dulder, Tugendhelden und zur Präfiguration Christi. Als solche hat er es bis auf die mit 18 Elfenbeintäfelchen geschmückte Cathedra Petri geschafft, die ursprünglich der Thron Karls des Kahlen war und als dessen Stiftung nach der Kaiserkrönung in den Vatikan kam. Heidelberg freut sich, das spektakuläre Stück im Nachbau zeigen zu können.

Die Ausstellung