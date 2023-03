Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Berlinale-Preis – ein Ehrenbär – sollte an diesem Dienstag an die französische Schauspielerin Isabelle Huppert gehen. Doch Omikron hat das verhindert: Die 68-Jährige ist positiv getestet worden. Frankreich ist dennoch stark in Berlin vertreten, mit vier Filmen im Wettbewerb. Favorit darunter: „Les passagers de la nuit“ mit einer zauberhaften Charlotte Gainsbourg.

Nein, so hat Charlotte Gainsbourg noch nie gespielt: Sanft, verträumt, sensibel und großherzig ist ihre liebenswerte Figur, ja gar ein wenig schüchtern. Doch ganz leicht