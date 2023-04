Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die legendäre Academy of St. Martin in the Fields gastierte am Sonntag im Rosengarten. Mit seinem Leiter Joshua Bell präsentierte das Orchester ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Bach, Paganini und Schumann.

Gegründet wurde die Academy of St. Martin in the Fields 1958 durch keinen Geringeren als Neville Marriner. Sie war eines der ersten freien Orchester, das projektbezogen arbeitete und die besten Londoner