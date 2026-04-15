Die Premiere von „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ am Schauspielhaus Bochum ist auch nach Wochen noch ein Skandal. Ein Besuch.

Der Theaterkritiker Martin Krumbholz spricht in seinem Beitrag auf der Plattform Nachtkritik von einem Fiasko. Beim Abschlussmonolog des Theaterstücks „Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten“ des portugiesischen Dramatikers Tiago Rodrigues am Schauspielhaus Bochum kommt es zum Tumult. Der Monolog einer als faschistisch gezeichneten Figur löst Unruhe aus. Der Schauspieler Ole Lagerpusch wird mit einer Orange beworfen. Zwei Zuschauer stürmen die Bühne, werden handgreiflich.

Eine Skandalinszenierung der Regisseurin Mateja Koležnik also, mit einem Ausmaß an Grenzüberschreitung, das die meisten modernen Theatergänger allenfalls aus Erzählungen kennen. Die Inszenierung ist außergewöhnlich, wird vermutlich in die Theatergeschichte in Deutschland eingehen. Sie ist ein guter Grund, nach Bochum zu reisen.

Vorbereitung: Kommentare bei Nachtkritik lesen. Faszinierende Perspektiven, die sich widersprechen, aber doch überzeugende Argumente liefern. Soll das Stück provozieren? Das legen zumindest die Berichte nahe, dass es schon mehrfach bei Premieren dieses Stücks zu eindeutigen Publikumsreaktionen gekommen ist. Wo genau war die Grenze, die überschritten wurde? Schon beim Murren und Buhen? Oder doch erst beim Werfen einer Orange und dem Stürmen der Bühne? Selten gehen Diskussionen über Kritiken so hoch her.

Schon der Kartenkauf ist etwas Besonderes. Der Vorverkauf startet um 10 Uhr. Um 10.20 Uhr sind die meisten Tickets bereits verkauft. Trotz des Plans, etwas mehr Geld für gute Plätze zu bezahlen, werden es nur Plätze in der drittletzten Reihe. Der Kontrast ist stark: Für die Vorstellung „Der Spieler“ am Abend vorher sind noch nachmittags rund zwei Drittel der Plätze verfügbar, am Abend sind einige Reihen fast komplett leer. Die Auslastung des Theaters in Bochum hat schon bessere Zeiten erlebt.

Anders sieht es am Abend von „Catarina“ aus. Der Skandal zieht. Schon im Foyer ist eine gewisse Aufregung zu spüren, eine Energie, Vorfreude, vielleicht auch eine gewisse Nervosität. Die Stimmung ähnelt eher einer Premiere. Dabei wissen wohl die meisten, was sie an diesem Abend bekommen: einen provokanten Monolog.

Mehr als ein Monolog

Der Fokus auf das Ende hat etwas aus dem Blick geraten lassen, dass das Stück vorher bereits 90 Minuten läuft. Und die Debatte um das Ende lässt kaum erahnen, dass „Catarina“ weitgehend ein düsteres Stück ist, das sich im Grunde nur einer Frage widmet: Darf man Böses tun, um Böses zu verhindern? Oder genauer: Darf man einen Faschisten töten, um sich dem Faschismus entgegenzustellen? Und: Bringt das überhaupt etwas?

Die Handlung erinnert etwas an eine antike Rachegeschichte: Weil ihr Mann nichts dagegen unternahm, dass eine Frau hingerichtet wurde, ermordete Catarina ihn und begründete damit in ihrer Familie die Tradition, in jedem Jahr einen Faschisten zu töten. Zu diesem Zweck entführt die Familie etwa leitende Politiker entsprechender Parteien, bringt sie auf das Land in ihr Haus und tötet sie. So auch in diesem Jahr. Solange sie im Haus sind, heißen alle Mitglieder der Familie Catarina. 70 Jahre lang Rache – nicht für eine Tat, sondern dafür, eine Tat nicht verhindert zu haben. Doch in diesem Jahr fängt das jüngste Familienmitglied, das den Faschisten in diesem Jahr töten soll, an zu zweifeln.

Zugegeben: Die Handlung wirkt etwas weit hergeholt, tritt aber schnell in den Hintergrund. Sie ist die Fläche für eine philosophisch-politische Reflexion. In der Familie treffen verschiedene Positionen aufeinander, die sich um Überzeugung, Schuld und Moral drehen. Dabei sind die Figuren aber mehr als nur Vertreter der Ideen. Die gedrückte Stimmung wird immer wieder durch kleinere Banalitäten aufgelockert, wenn etwa über die genaue Bedeutung von Veganismus diskutiert wird. Diese Charakterisierungen schwanken zwischen albern und schwarzhumorig, gehen aber nie so weit, dass sie die Stimmung komplett aufbrechen. Sie verleihen den Figuren aber eine gewisse Tiefe. Dennoch: Sie bleiben in der Inszenierung von Koležnik immer auf Distanz. Die Schauspieler spielen kalt, etwas emotionslos. Dabei hilft auch das enge, fast klaustrophobische Bühnenbild von Raimund Orfeo Voigt, das die Zuschauer immer wieder aus dem Haus aussperrt und die Sicht einschränkt.

Einmal im Jahr trifft sich die Familie, um einen Faschisten zu töten. Die Schauspieler (von links): Rainer Bock, Elsie de Brauw, Alexander Wertmann, Carla Richardsen, Konstantin Bühler, Mona Vojacek Koper, Ole Lagerpusch, Felix Knopp. Foto: Armin Smailovic/Schauspielhaus Bochum/Oho

Damit treten fast durchgehend die moralischen Komplikationen in den Vordergrund, die das Stück zudem selbst kommentiert. Anhand einer Abwandlung des Trolley-Problems – darf man einen Menschen töten, um fünf Menschen zu retten? – diskutieren zwei Figuren in einer besonders eindringlichen Szene und kommen letztendlich zu dem Ergebnis, dass es keine Lösung gibt. Nur Optionen.

Steigender Druck

In der letzten halben Stunde wird das Stück immer mehr zu einem „Pressure Cooker Play“, wie der Dramatiker und Theatertheoretiker Stephen Jeffreys es genannt hat. In Echtzeit steigt der Druck an. Die Diskussionen werden schärfer. Familienbande scheinen zu kippen. Es herrscht Angst, Wut, Trauer. Die Situation entlädt sich letztendlich darin, dass Catarina die Hauptfigur bereit ist, den Faschisten vor ihrer Familie zu schützen. Es kommt zu einer Schießerei. Am Ende ist der Faschist eine von nur zwei Personen, die überleben.

Während bei anderen Stücken jetzt Schluss wäre – Katharsis, ein letzter Knall –, kommt hier noch der Monolog. Der Moment, für den viele hier sind. Vielleicht könnte man meinen, dass alle schon Bescheid wüssten, jetzt kühl und abgebrüht reagieren könnten. Doch auch in dieser Vorstellung gibt es Widerspruch, Reaktionen, ein „Nazis raus“-Ruf. Zu krass, zu provokant ist das, was die Figur sagt, wenn sie darüber spricht, dass Scheidungen Schuld seien an häuslicher Gewalt oder dass die Verfassung ersetzt werden müsse, wenn sie ihren Zielen widerspräche. Es ist ein brillanter Einfall der Regisseurin, dass der faschistische Politiker nicht redet wie ein Fanatiker – sondern wie jemand, der einen etwas langweiligen Ted-Talk vorträgt, wenn er etwas träge über die Bühne spaziert, mit dem Bühnenbild im Hintergrund. Befreit von jedweder Schärfe im Vortrag kann der Inhalt in seiner ganzen Radikalität wirken. Es ist die stärkste schauspielerische Leistung des Abends, die Lagerpusch abliefert.

Auf Anhieb mag es so wirken, als wäre das Ende ein reiner Schockeffekt, eine Provokation um der Provokation willen. Rechtsextreme Inhalte ohne künstlerische Brechung, ohne Einordnung. Diese Position verliert aber aus dem Blick, dass die Rede am Ende eines Theaterabends steht, in dem es um einen Umgang mit Faschismus ging. Die Rede am Ende ist keine Provokation an sich, sondern einfach nur die Darstellung von Konsequenzen. Sie kontextualisiert die Ängste, die die Figuren geäußert haben.

Gleichzeitig stellt das Stück Mord an Faschisten nicht als Lösung dar, zeigt vielmehr, wie wenig es bringt, Verbrechen an einzelnen Menschen zu begehen. Es präsentiert generell keine Lösungen. Für ein politisches Stück ist es ungewöhnlich ambivalent, richtet sich gegen Faschismus, spannt für den Kampf gegen Faschismus aber vor allem ein Problemfeld auf, in dem es keine gute Lösung gibt. In diesem Kontext versetzt es das Publikum am Ende in eine Rolle der Hilflosigkeit, sich ungefilterte Menschenfeindlichkeit anzuhören.

Das lässt sich verschieden interpretieren. Als Appell, sich gegen Faschismus zu stellen. Als Hoffnungslosigkeit, als Aufgabe, da der Faschismus schon gewonnen hat. Oder vielleicht einfach als Konfrontation mit Konsequenzen. Und so gesehen haben die Menschen, die die Bühne gestürmt haben, sich falsch verhalten, Grenzen eindeutig überschritten. Gleichzeitig ist die Situation unangenehm. Schweigen fühlt sich wie Zustimmung an – selbst wenn jedem klar ist, dass man im Theater ist. Das Publikum wird genau in so eine Situation gesetzt, sich wehren zu können, vielleicht sogar wehren zu müssen, aber gleichzeitig nichts tun zu können, was nicht selbst wieder Probleme mit sich bringt. Es ist eine unangenehme Art von Theater. Und gerade das macht den Abend so künstlerisch wirkungsvoll. Mag sein, dass nur der Premierenskandal dafür sorgt, dass Menschen sich die Inszenierung anschauen. Verdient ist es aber allemal.