Im Juni kommt Ben Zucker zum Mannheimer Zeltfestival. Vorab sprach Steffen Rüth mit ihm über sein fünftes Album und das gleichnamige Buch „Kämpferherz“.

Ihr jüngstes Album heißt „Kämpferherz“. Parallel erschien Ihre Autobiografie unter dem gleichen Titel. Was bedeutet er Ihnen?

Der Begriff beschreibt mich sehr gut. Ich bin glücklich über mein Leben, aber häufig war es ein Hindernislauf. Schon als Kind musste ich lernen, mich Herausforderungen zu stellen.

Im Buch erzählen Sie, wie Sie 1989 aus Ost-Berlin nach Westdeutschland geflüchtet sind, später zurück in den Osten gingen, wegen Schulden ins Gefängnis mussten, als Putzkraft gearbeitet und schließlich den Durchbruch als Sänger in der Welt zwischen Schlager und Poprock geschafft haben. Alles sehr detailliert. War denn ein Tagebuch die Grundlage?

Ich habe das Buch zusammen mit meinem Schwager Martin Werner geschrieben, und das war schon ein krasser, teils absurder Prozess. Wie die Profiler bei der Kriminalpolizei saßen wir zusammen, mit Blöcken, Fotos und Stiften und haben versucht, mein Leben herzuleiten und zusammenzufügen. Auch meine Mutter hat uns unterstützt, bei unserer Flucht war ich ja noch ein Kind. Wir hatten bestimmt 30 oder 40 Sitzungen. Das hat Spaß gemacht, hatte aber gleichzeitig eine stark therapeutische Wirkung, denn ich bin mir selbst so nah gekommen wie nie zuvor.

Sind Sie seit jeher ein Kämpfer?

Ich glaube schon, auch, wenn es mir nicht immer so vorkam. Das macht was mit dir, wenn deine alten Freunde alle an dir vorbeiziehen, studieren, Häuser bauen, und ich, der Junge mit der Gitarre und den großen Träumen, steht immer noch da rum, alle sagen „krasse Stimme, krasser Typ“, und trotzdem geht es nicht voran. Auf einmal dann passte alles, was vorher jahrelang nicht gepasst hat.

Was haben Sie beim Schreiben von Buch und Album über sich gelernt?

Nicht ohne Grund heißt einer der Songs „Achterbahn des Lebens“. Ich habe gelernt, dass es Dinge gibt, die heute noch eine innere Unruhe in mir erzeugen, wenn ich über sie spreche. Dass manches so übel war, dass ich es lange verdrängt hatte. Aber als ich das Buch für die Hörbuchfassung einlas, dachte ich auch: Das bin ja alles ich. Ich bin nicht über alles glücklich, was passiert ist, aber insgesamt bin ich schon stolz auf mein Leben.

Sie schreiben im Buch, wenn es auch nur einem Menschen helfen könnte, seine Probleme anzugehen, dann habe sich die Arbeit gelohnt.

Absolut. „Kämpferherz“ ist keine Anleitung dafür, wie du berühmt wirst und auch kein Selbsthilfebuch. Aber es ist ein sehr ehrliches und schonungsloses Buch. Und ein sehr positives. Ich sage immer wieder, dass man an etwas glauben und bei sich bleiben muss, wenn man Dinge erreichen will. Und dass man bereit sein muss, durch Höhen und Tiefen zu gehen und Schwierigkeiten auszuhalten. Das hier ist meine Geschichte. Sie kann inspirieren. Und ermutigen, weiter zu kämpfen und dran zu bleiben. Wenn jemand das Buch gelesen hat und sagt, es unterstütze ihn dabei, mit seinen Dämonen oder seiner inneren Unruhe besser zurechtzukommen, dann freut mich das wirklich extrem. Auf der anderen Seite will ich mich nicht zu wichtig nehmen. „Kämpferherz“ soll auch unterhalten. Das Buch ist nicht die Bibel.

„Hast du heute schon gelebt“ heißt ein neues Lied. Was ist Ihr Lebenstipp?

Nicht stehenzubleiben. Wenn du sauer bist, nicht einfach nur aus dem Fenster brüllen. Sondern etwas machen. Und irgendwie die richtige Mischung zwischen Träumen und Realität hinzubekommen. Vielleicht noch: Bei jeder Aufgabe hundert Prozent geben. Wenn du Tellerwäscher bist, und du die Teller so sauber bekommst, dass sie blinken, dann freust du dich auch.

Am vorläufigen Höhepunkt Ihrer Karriere spielten Sie eine ausverkaufte Tournee. Dann brachte Corona alles zum Stillstand. Und Sie selbst zum Absturz.

Ich habe mich nur noch von Pizza und Burgern ernährt, außerdem meldete sich mein alter Dämon, der Alkohol. Die Aussichtslosigkeit in dieser Zeit fand ich schlimm. Ich dachte, nach dem Triumph falle ich jetzt umso tiefer. Bei mir hieß es nicht „Keine Termine und leicht einen sitzen“ wie bei Harald Juhnke. Sondern „Keine Termine und schwer einen sitzen“.

Und dann?

Zog ich die Reißleine. Ließ den Alkohol weg, machte 10.000 Schritte am Tag, trainierte, und auch das Livegeschäft ging in dieser Phase, so 2022, 2023, ja wieder los. Die Auseinandersetzung mit dem Teufel Alkohol jedoch, die wird bleiben.

Sie greifen den Kampf gegen den Alkohol in „Der Teufel in mir“ auf.

Das ist sozusagen meine Version von Westernhagens „Johnny Walker“. Nur, dass es bei mir nicht der Whiskey ist, sondern der Wodka.

Wie steht es gerade um den Dämon?

Ich tue alles, um ihn in Schach zu halten. Das ist schwer, aber ich versuche, sehr diszipliniert zu bleiben und merke ja auch selbst, wie viel wacher und fitter ich bin, wenn ich den Alkohol weglasse.

Termin

25. Juni: Mannheim, Zeltfestival, Karten: www.zeltfestivalrheinneckar.de

