„Die Frau als Mensch“ wurde ein Verkaufsschlager, 2025 gab es den Deutschen Sachbuchpreis. Jetzt ist der zweite Teil von Ulli Lusts groß angelegtem Projekt erschienen.

Asterix-Leser werden die Anspielung gleich erkennen. „Wir befinden uns im Jahr 2025“, heißt es ziemlich zu Beginn des ersten Bandes von „Die Frau als Mensch“. „Die gesamte Weltgeschichte ist ein Beweis für die Überlegenheit des Mannes … Die gesamte? Nein!“ Ein paar kleine Figurinen in den Museumsvitrinen hören nicht auf, die Legende von der natürlichen Dominanz des Mannes zu widerlegen, wird erklärt. Damit umreißt Ulli Lust, worum es ihr in dem mittlerweile auf mehr als 550 Seiten angewachsenen Comic-Projekt geht: die Erforschung der Rolle der Frau in der frühen Kunst- und Kulturgeschichte.

Die Steinzeit werde sehr maskulin dargestellt, führte Lust jüngst bei einem Vortrag über ihre Arbeit aus. „Das verzerrt unser Bild von der Vorgeschichte.“ In der Tat hat man häufig fellbehangene Männer vor Augen, die jagen, Feuerstein schlagen, Höhlen bemalen. Dabei gebe es eine Überfülle von Frauenfiguren unter den archäologischen Funden; Männerdarstellungen finden sich als Hinterlassenschaften in viel geringerem Maße. Warum ist das so? Wer waren also die ersten Menschen, die Kunst geschaffen haben? Wie war das Verhältnis der Geschlechter vor Zehntausenden Jahren?

Um das herauszufinden, nimmt uns die Zeichnerin und Autorin mit auf eine ausgedehnte Expedition. Prall gefüllt mit Wissen sind ihre detailreichen Seiten. Der Comic erweist sich als ideales Medium, um uralte Kunstobjekte vorzustellen, längst vergangene Zeiten aufleben zu lassen, Zusammenhänge zu visualisieren. Ulli Lust mischt überzeugend Fakten mit Fiktion, imaginiert basierend auf dem neuesten (und sich immer wieder wandelnden) Forschungsstand und auf Erkenntnissen über indigene Gemeinschaften, wie frühe Menschen zusammengelebt haben könnten. Das ist mal wie eine Führung durch ein Museum voller faszinierender paläolithischer Artefakte, mal wie eine Dokumentation über fremde Völker. Hinzu kommen autobiografische Einschübe, Bezüge zur Gegenwart werden durchdacht. Die Künstlerin nennt das eine assoziative, essayistische Erzählweise. Samt ausgiebiger Fußnoten ergibt sich eine ebenso fordernde wie bereichernde Lektüre.

Mythen und Spiritualität

Roter Faden sind die fiktiven Erlebnisse einer Gruppe Mammutjäger*innen (hier muss unbedingt gegendert werden). In Band eins tauchen sie eher am Rande auf, in Band zwei lernen wir sie näher kennen. Sie ziehen aus dem heutigen Böhmen-Mähren ins Winterlager in der Wachau. „Neben ihrer Alltagswelt stelle ich Fragen nach dem möglichen Weltbild der Eiszeitmenschen und verfolge die Spuren von Mythen und oraler Literatur zurück in die Vergangenheit“, sagt Lust. Weibliche Spiritualität spielt eine große Rolle, daher der Untertitel „Schamaninnen“. Und sie spekuliert, wie vor 30.000 Jahren die Venus von Willendorf, eine weltberühmte Figur, erschaffen wurde – von einer Frau natürlich.

Ulli Lust ist eine renommierte Künstlerin. Sie wurde 1967 in Wien geboren, lebt seit 20 Jahren in Berlin und unterrichtet Zeichnung und Comic an der Hochschule Hannover. 2009 sorgte sie erstmals für Aufsehen mit „Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens“. Die vielfach prämierte autobiografische Geschichte handelt von zwei 17-jährigen Punk-Mädchen, die sich ohne Geld und Papiere von Österreich auf den Weg nach Italien machen. Schonungslos offen und mit erzählerischer Wucht berichtet Ulli Lust von unbändigem Freiheitsdrang und sexuellem Missbrauch. 2013 erschien „Flughunde“ nach dem Roman von Marcel Bayer, der in der NS-Zeit spielt . In „Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein“ (2017) steht wieder die Künstlerin selbst im Mittelpunkt als lebensgierige Anarchistin zwischen zwei Männern.

2019 nahm Ulli Lust ihr aktuelles Projekt in Angriff, weil die Frühzeit neben Comics ihre große Leidenschaft ist. „Das Buch war durchaus ein Risiko“, sagt sie angesichts des komplexen Themas. Zur Recherche las sie Grabungsberichte, wissenschaftliche Texte, Bücher über die Pflanzen- und Tierwelt, beschäftigte sich mit Mythen und Volksmärchen der indigenen Kulturen. Wenn möglich besuchte sie Fundorte und Museen, Inspiration für ihre Bildmotive bezog sie aus den Datensammlungen der archäologischen Forschung.

Noch nicht zu Ende erzählt

Dem Publikum gefällt das offenkundig. 60.000 verkaufte Exemplare von Band eins sind in der deutschen Comic-Branche sensationell. Doch gerade Sachcomics sind auch im Trend; man denke an die Umsetzung von Yuval Noah Hararis Menschheitsgeschichte „Sapiens“ als Graphic Novel oder an die feministischen Bücher von Liv Strömquist. „Die Frau als Mensch“ erinnert zudem an Jens Harders bildgewaltige Erzählung der Evolutionsgeschichte in „Alpha“, „Beta“ und „Gamma“.

Ulli Lust überzeugte auch die Jury des Deutschen Sachbuchpreises, die im vorigen Jahr zum ersten Mal überhaupt einen Comic auszeichnete. Dieser sei „kenntnisreich“ und „fantasievoll“, hieß es zur Begründung. Der lange vorherrschende Blick auf den Menschen als Mann sei grundlegend revisionsbedürftig. Mit ihrem vielschichtigen Zugang „vermag Ulli Lust festgefahrene Vorstellungen aufzubrechen“. Der gerade erschienene zweite Teil wird ebenfalls schon als preiswürdig erachtet. Nominiert wurde der Comic für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt: Ulli Lust will bis zur Erfindung der Schrift vordringen, sie hat also noch ein paar tausend Jahre vor sich.

Lesezeichen

Ulli Lust: „Die Frau als Mensch. Schamaninnen“. Reprodukt-Verlag, Hardcover, 304 Seiten, 29 Euro.