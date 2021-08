Um ganz große Fragen geht es scheinbar in „Berlin Alexanderplatz“: Gibt es einen freien Willen? Oder bringen die Umstände Menschen dazu, Böses zu tun? Regisseur Burhan Qurbani macht es sich in seiner schrillen Neuzeit-Adaption des Döblin-Romans aber zu einfach. Er setzt auf Schauwerte und Brutalität. Und spielt der Rechten in die Karten. Ein Ärgernis.

Nicht Franz Biberkopf heißt Qurbanis Hauptfigur, sondern Francis – und ist schwarz. Ein Geflüchteter aus Guinea-Bissau, gestrandet in Berlin. Übers Meer kam er, fast starb er dabei. Seine große Liebe überlebte nicht – ist es seine Schuld? Francis (Welket Bungué) verdrängt den Kampf in den Fluten. Und legt sich ohnehin bald die Welt so zurecht, wie es für ihn am Leichtesten ist.

Francis möchte „anständig“ sein

Im Flüchtlingsheim besorgt ihm ein Landsmann einen Job. Francis dankt es ihm nicht. Als er bei den Bauarbeiten im Berliner Untergrund einen Unfall verursacht – aus, nun ja, Bequemlichkeit – schiebt er es dem anderen in die Schuhe. So wird Francis zum ersten Mal im neuen Leben schuldig. Gibt es schon ab da keinen „guten“ Weg mehr für ihn, der doch „anständig“ sein möchte, wie es aus dem Off enervierend heißt?

Burhan Qurbani, Sohn afghanischer Eltern, die 1979 nach Deutschland geflohen waren, liefert dem Publikum einen stolzen, selbstgerechten (Anti-)Helden. Einen Zugezogenen ohne Pass, der sich findig durchmogelt. Eine Figur, wie sie Rechtspopulisten in ihren Angstszenarien heraufbeschwören. Qurbanis jede Szene überhöhende Umdeutung von Alfred Döblins Roman aus dem Jahr 1929 wirkt wie der zum Film gewordene Alptraum, den viele AfD-Anhänger vom Zuwanderungsland Deutschland zeichnen.

Abstieg in die Unterwelt Berlins

Denn fortan begibt sich Francis in die wahre Unterwelt Berlins, die Drogen- und Sexclub-Szene. Und blüht auf unter den Fittichen von Reinhold, dem lokalen Dealer, der mit meist schwarzafrikanischen Helfern – rekrutiert in den Flüchtlingsunterkünften – im Park Hasenheide die Drogengelüste der Großstädter füttert. Zunächst sieht es so aus, als könnte eine Freundschaft mit Reinhold möglich sein. Und als gebe es doch Gutes in Francis: Er verhindert, dass der unberechenbare Sadist Reinhold (mit faszinierender Präsenz: Albrecht Schuch) seine Sexpartnerinnen tötet. Und verliebt sich, in eine klischeehafte „Nutte mit Herz“ (unglaubwürdig: Jella Haase, die mit pseudoniedlicher Kinderstimme auch die Erzählerin gibt). Doch dann will Francis zu viel, nämlich ein bürgerliches Leben, aufgebaut auf Geld aus Drogenhandel und Zuhälterei.

Qurbani, desen Debüt „Shahada“ über junge Berliner Muslime 2010 ebenfalls symbolisch überladenen war, und der 2014 in „Wir sind jung, wir sind stark“ rechter Gewalt nachspürte, erzählt vor allem atmosphärisch. Und lässt die Kamera gern Nachtclub-Dekadenz aufzeigen, „Babylon Berlin“ lässt grüßen. Sein „Berlin Alexanderplatz“ soll cool wirken, die Bilder sind groß, die Farben faszinieren.

Der Regisseur schert sich nicht um seine Figuren

Doch um seine Figuren schert er sich nicht, vor allem nicht um die weiblichen. Immerhin eine scheinbar starke Frauenrolle erfindet er dem Roman hinzu: Aus der Zuhälterfreundin Eva wird eine souveräne, ebenfalls schwarze, Clubbesitzerin, die sich auch mit Queerness umgibt. Gespielt wird sie von Annabelle Mandeng, die derzeit auch gefragt ist bei Analysen von Alltagsrassismus im deutschen Film. Ihre Eva wird dann aber nach und nach doch als Teil einer Freakshow präsentiert. „Die Transe, die schwarze Amazone und der einarmige Bandit“, nennt Evas Begleiter(in) Berta (Nils Verkooljen) das Trio: Letzterer ist der bald versehrte Franz, der sich nicht aus der Gewaltspirale zu lösen vermag. Zumal der Aufstieg lockt.

„Ich bin Deutschland“, ruft der von Reinhold längst „Franz“ genannte Francis nach zwei Stunden triumphierend. „Ich habe ein deutsches Auto und eine deutsche Frau“, zählt er auf und zückt ein dickes Geldbündel: „Und vor allem habe ich das.“ Die agitatorische Rede hält er in der Flüchtlingsunterkunft, in der auch sein Berlin-Leben begann. Seine Zuhörer: Staatenlose, denen er einen „Job“ unter sich anbietet. „Seid ihr nicht wie ich – schwarz, stark und furchtlos?“ Und seien sie nicht auch gekommen, um zu bleiben?

Qurbani will als Deutscher mit afghanischen Eltern auch davon erzählen, wie es sich anfühlt, in der Heimat als fremd wahrgenommen zu werden. Migrantischen Deutschen erweist er allerdings einen Bärendienst. Zu zynisch, zu chauvinistisch, zu anmaßend, zu oberflächlich wirkt sein Film. Bisweilen fühlt sich das Publikum gar in Fatih Akins Serienmörderporträt „Der goldene Handschuh“ versetzt, das ebenfalls verliebt ins Psychopathische ausfiel und Opfer entwürdigte. In „Berlin Alexanderplatz“ dominiert die Figur des unberechenbaren Reinhold als Franz’ Nemesis bald die Handlung: Albrecht Schuch spielt hier tatsächlich groß auf, die ihm dafür bereits verliehene Schauspiel-Lola hat er wahrlich verdient.

Der Film macht es sich zu leicht

Doch macht es sich der Film insgesamt zu leicht. Und so ist es schade um so manche schöne (Bild-)Idee: Die Anfangsszene verheißt noch Magie, sie zeigt Francis’ Überlebenskampf im Meer, gefilmt in blutrot und auf dem Kopf stehend. Und später spürt er seinen deutschen Lieblingsworten nach: Himmel, Sonne, Haut, Seele, Herz, Liebe. Dem Film aber fehlt gerade Seele.