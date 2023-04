Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das lothringische Moussey liegt mitten in einer idyllischen Seen- und Waldlandschaft. Genau hier hatte 1931 der Schuhunternehmer Tomás Bat’a einen Fabrikkomplex errichtet. Schuhe werden schon lange nicht mehr in Bataville hergestellt. Die „Fabrique Autonome“, ein junges Künstlerkollektiv arbeitet stattdessen an neuen Formen des Experimentaltheaters.

In den 1930er Jahren hatte Tomás Bat’a die Vision einer voll durchrationalisierten Produktion, guter Lebensbedingungen für die Arbeiter und einer perfekten Symbiose von Leben