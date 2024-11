Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy nimmt eine weitere ikonische Rolle in Angriff. In einem geplanten Biopic über den amerikanischen Funk-Pionier George Clinton will der 63-Jährige die Hauptrolle spielen, wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet.

Regie bei dem Vorhaben führt Oscar-Preisträger Bill Condon (69), der Eddie Murphy im Jahr 2006 bereits für das Film-Musical „Dreamgirls“