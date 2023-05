Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Was für eine tragische, wild und heißglühend schillernde späte Verismo-Oper: „Francesca di Rimini“ von Riccardo Zandonai (1893-1944). Sie ist unter seinen 13 Opern noch die am wenigsten unbekannte und dennoch selten gespielte Oper von 1914. Im März 2021 wurde sie pandemiebedingt ohne Publikum in der packenden Inszenierung von Christof Loy aus der Deutschen Oper Berlin gestreamt und erscheint nun auch auf DVD.

Um in Norditalien eine im Bürgerkrieg verarmte Adelsfamilie durch Heirat mit einem Mann aus reichem Haus zu sanieren, wird der stolzen Francesca vorgegaukelt, einen schönen,