Martin Graff, Gedaneknschmuggler aus dem Elsass, stellt fest, dass man in Paris langsam lernt, dass es um die Stadt herum noch ein ganzes Land gibt.

Plötzlich, dank Covid-19, entdeckt monsieur le Président, dass es außerhalb von Paris noch ein anderes Frankreich gibt, genannt les territoires, zu deutsch Territorien. Der neue Premierminister Jean Castex ist selbst un homme du territoire, Bürgermeister von Prades, einer Kleinstadt in den Pyrenäen. Als Zugabe spricht er mit dem singenden Akzent der Südfranzosen, über den man sich normalerweise in den Pariser Palästen lustig macht. Es gibt also nicht nur Paris, es gibt auch la France des territoires. Quelle découverte! Une vieille lune, sagt der Franzose.

Warum nicht gleich von Region sprechen, das wäre doch konkreter, als von Territorium zu reden. Région Normandie, région Aquitaine, région Grand-Est, in der die Region Elsass verschmolzen wurde? Ganz einfach, weil das Wort territoire unverbindlich ist, da wirft man ohne Unterschied alle „Nicht Pariser-Franzosen“ in einen Topf. Also die übrigen, die hinter dem Mond leben. Charles de Gaulle hat schon 1969 versucht, den territoires mehr Macht abzugeben, die er tatsächlich als Regionen bezeichnete. Le reférendum lui coûta le pouvoir. Wie versprochen, zog er sich zurück. Damals glaubten die Franzosen offensichtlich noch an Paris als Leuchtturm der Republik.

Jetzt wird eine Wende angekündigt. Mehr Macht, mehr Geld, mehr Zugverbindungen. Les Alsaciens dressent l’oreille. Da horchen die Elsässer besonders auf. Wird die Bahnstrecke Colmar-Freiburg über den Rhein reaktiviert?

Wie kommt es zum Politikwechsel? Einerseits haben die gilets jaunes, die Gelbwesten, Paris verunsichert. Sie fühlten sich abgehängt und wollten den Elysée-Palast stürmen, gar Brigitte Macron guillotinieren. Dann kam Covid-19. Plötzlich erfuhren die Franzosen, dass Paris nicht allmächtig ist. Krankenbetten fehlten. Covid-Patienten wurden en avion ou en TGV in die Provinz verlegt. Ja selbst ins Ausland. Lange blieb Paris ein Hotspot des Virus. La province a sauvé la capitale.

Das Elsass wurde mit einer Ministerin belohnt. Brigitte Klinkert, Chefin des département Haut-Rhin, bekannt als passionara des relations franco-allemandes, ist nach Paris berufen worden, als ministre de l’insertion, für Beschäftigungseinstieg. „Je suis fière de représenter notre belle Alsace!“, sagte Brigitte, als sie den Eiffelturm vor den Augen hatte. Bonne chance!