Auch Filmfans kommen beim Super Bowl auf ihre Kosten: Dort werden neue Filmtrailer gezeigt. Dieses Mal etwa vom dritten «Deadpool» mit Ryan Reynolds, in dem ein weiterer Superstar eine Rolle spielt.

Los Angeles (dpa) - Mit dem Trailer des dritten «Deadpool»-Films sind beim Super Bowl neue Details zu einem der Kino-Highlights des Jahres veröffentlicht worden. So steht, wie am Montag bekannt wurde, nun der Titel des Marvel-Films mit Ryan Reynolds fest: «Deadpool & Wolverine». Das legt nahe, dass Hugh Jackman in seiner Paraderolle als Wolverine wohl einen größeren Part im Film haben wird. Reynolds (47) und Jackman (55) sind befreundet und liefern sich öffentlich oft Scherze über ihre Filmrollen. «Deadpool & Wolverine» ist der einzige Film des Marvel Cinematic Universe (MCU), der dieses Jahr herauskommen soll. Deutscher Kinostart ist der 24. Juli.

Reynolds verkörperte den Antihelden Wade Wilson (alias Deadpool) im schwarz-roten Kostüm schon in «Deadpool» (2016) und in «Deadpool 2» (2018). Der neue Trailer beginnt mit einer Geburtstagsfeier für Wilson. Diese wird von unerwarteten Gästen gestört: Der «Time Variance Authority» (kurz: TVA), die Marvel-Fans aus der Serie «Loki» kennen. Sie rekrutieren Deadpool für einen Auftrag.

Wie bei der «Deadpool»-Reihe üblich, sind die Szenen gespickt mit ironischen Kommentaren und Action. Deadpool bezeichnet sich darin zum Beispiel als «Marvel Jesus». Er dürfte in dem Film auf diverse Figuren aus früheren Marvel-Filmen treffen.

Auch andere Trailer wurden in Werbepausen der Super-Bowl-Show gezeigt. So etwa vom vierten Teil der «Planet der Affen»-Reihe oder der Neuverfilmung von «Wicked» mit Ariana Grande.