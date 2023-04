Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich drei Schiller-Stücke in knapp zwei Stunden bot Regisseur Antú Romero Nunes in seinem Theaterprojekt „Ode an die Freiheit“. Die Produktion des Hamburger Thalia Theaters war eigentlich für die Bühne gedacht, wurde nach der pandemiebedingten Schließung der Theater im vergangenen Jahr kurzfristig zum Film und war nun als Stream bei den Mannheimer Schillertagen zu sehen. Der klug-komische, großartig gespielte Abend war am Ende viel näher beim Klassiker als man erwarten durfte.

Ähnlich wie bei der hauseigenen „Jungfrau von Orleans“ zwei Tage zuvor offenbart auch der gerade ins Leitungsteam des Basler Theaters gewechselte Regisseur