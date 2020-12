Vor 14 Jahren haben Rosenstolz den Song «Ich hab genauso Angst wie du» veröffentlicht. Jetzt hat ihn Peter Plate zusammen mit Marcella Rockefeller neu aufgenommen.

Berlin (dpa) - Gewalt und Intoleranz in der Gesellschaft nehmen aus Sicht von Travestiekünstler Marcel Kaupp, Gewinner der RTL-Show „Das Supertalent“ aus dem Jahr 2014, wieder zu.

„Auch hier in Deutschland - im Jahr 2020 - habe ich als 32-jähriger Mann ein ungutes Gefühl, wenn ich, selbst in einer sogenannten Hochburg wie Köln oder Berlin, Hand in Hand mit einem anderen Mann durch die Straße gehe“, sagte Kaupp, der unter dem Künstlernamen Marcella Rockefeller als Dragqueen auftritt. „Es ist die Angst, Ablehnung, Hass oder Gewalt zu erfahren. Weil ich einfach nur liebe, wen ich liebe.“

Gemeinsam mit Musiker Peter Plate (53) bringt Kaupp zum Welt-Aids-Tag (1. Dezember) den im Jahr 2006 vom Duo Rosenstolz veröffentlichten Song „Ich hab genauso Angst wie du“ in einer neuen Version heraus. Plate hatte Rosenstolz vor knapp 30 Jahren zusammen mit der Sängerin AnNa R. gegründet.

Die Plattenfirma bezeichnete die Benefiz-Single, deren Lizenz-Einnahmen komplett an die Deutsche Aidshilfe gehen sollen, als „Aufruf, sich nicht zu verstellen und zu sich selbst zu stehen“.

Im Zeichen von Corona werde oft vergessen, wie viel Leid und Stigmatisierung das Immunschwäche-Virus HIV immer noch mit sich bringe. Nebenher gewöhne sich die Gesellschaft an ein Europa, in dem sich viele Gemeinden in Polen als frei von LGBTQ+ bezeichneten, hieß es weiter von der Plattenfirma. „Auch bei uns in Deutschland werden Menschen nach wie vor angefeindet, einfach weil man 'anders' ist.“

Die englische Abkürzung LGBTQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen - das Pluszeichen als Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten.

