„Freibad“ heißt die neue Komödie von Doris Dörrie, die am 1. September ins Kino kommt und beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen läuft. Sie führt in ein Bad, das für Frauen reserviert ist. Trotzdem bleiben Konflikte nicht aus, wenn Musliminnen im Burkini schwimmen, ein Junge sich ins Bad schummelt oder ein männlicher Bademeister angeheuert wird. Mit Katharina Dockhorn sprach die Regisseurin über Frauenbilder.

Wie oft gehen Sie ins Freibad?

Mehrmals in der Woche in München, aber ich schwimme auch gern im Meer.

Kennen Sie aus eigenem Erleben Konflikte, wie Sie im Film geschildert werden?

In