Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kunst macht vieles möglich. Wenn auch die Städte Pirmasens und Zweibrücken bisher nicht allzu oft zusammen arbeiten mochten, so hat es eine örtliche Künstlergruppe doch geschafft, die beiden städtischen Museen zu einer Kooperation zu bewegen: „Überbrücken“ und „Überbürkel“ nennen sich die Ausstellungen, die zeitgleich im Zweibrücker Stadtmuseum und in der Alten Post in Pirmasens zu sehen sind. Initiiert hat sie die Gruppe „neuN+“.

Der Pirmasenser Kulturdezernent Denis Clauer ist begeistert von der Kooperation, auch die Zweibrücker Museumsleiterin Charlotte Glück