25 Jahre alt werden in diesem Jahr der Speyerer Dombauverein und die Galerie Kulturraum, die nur wenige Schritte vom Dom entfernt ist. Mit einer Ausstellung, deren Form bis gestern noch nicht ganz klar war, feiern beide Einrichtungen ihr Jubiläum.

Der Dombauverein, der dritte seiner Art in der fast 1000-jährigen Geschichte des Doms, erlöst seit einem Viertel Jahrhundert Jahr für Jahr erhebliche Mittel für den Erhalt des Welterbe-Bauwerks. Anton Bronich und Maria Franz gründeten am 5. Mai 1995 die Galerie Kulturraum in Speyer im Sophie-de-la-Roche-Haus in der Speyerer Maximilianstraße 99. Das Programm umfasst Malerei (von abstrakt bis konkret), jüngere Positionen sowie Arbeiten verstorbener Pfälzer Maler, aber auch Grafik, Skulpturen und Kunstdrucke. Schon 1998 gab es eine Ausstellung zugunsten des Doms. Von damals sind jetzt wieder einige Künstler dabei, so Heinrich Betz, Anne Ludwig und Eberhard Spitzer. Von einigen Werken wurden damals signierte Kunstdrucke auf hochwertigem Papier zu bestimmten Werken von Christel Abresch, Georg Günther Zeuner oder Heinrich Betz aufgelegt, die auch in der jetzigen Ausstellung noch zu erwerben sind.

15 Künstler stellen aus

Insgesamt 15 Künstler werden den Sommer über teilweise mehrere Bilder vom Dom in der Galerie Kulturraum zeigen. Technisch und thematisch ist die Spanne der Impressionen von der größten erhaltenen romanischen Kirche der Welt ausgesprochen breit, was der Ausstellung großen Reiz verschaffen wird. Bis zum Sonntag, dem geplanten Eröffnungstag, soll die Ausstellungen, stehen. Wann sie für das Publikum zugänglich sein wird, steht noch nicht fest.

Wie die Galeristin Maria Franz sagt, hat die Galerie über 300 Quadratmeter Fläche, daher sei ein Mindestabstand in den Räumen gegeben. Und natürlich werde man sich an die empfohlenen und festgelegten Hygienevorschriften halten, einschließlich der der Masken- oder Mundschutzpflicht. Eine von Pop-Art-Künstler Michel Friess entworfene Maske „Audrey fuck you“ gehört ohnehin zum Sortiment der Galerie.

Von Baumgärtel bis Thitz

Friess hat zudem mit 150 auf 150 Zentimetern das größte Dom-Bild der Schau geschaffen. Neben den schon erwähnten Künstlern stellen auch Thomas Baumgärtel, dessen Banane die Fassade der Galerie ziert, Stefan Becker, Wolfgang Blanke, Jochen Frisch, Karin Germeier-Kihm, Georg Karbach, Zoran Petrović, Robert C. Rore, Thitz (der „Tütenthitz“), Regina Wiede, und Irmgard Böhmer-Saal.

Info

www.galerie-kulturraum.de