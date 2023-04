Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In nur zwei Wochen soll Gaetano Donizetti seine Oper „Der Liebestrank“ heruntergeschrieben haben. Dennoch wurde das Stück seit seiner Uraufführung 1832 zum Dauerbrenner – bis in unsere Tage. Was macht den Schnellschuss so attraktiv? Das Pfalztheater Kaiserslautern sucht seit Freitagabend in seinem neuen Theaterzelt nach Antworten.

Der Italiener Gaetano Donizetti war nicht nur ein genialer Viel-, sondern auch ein Schnellschreiber. In den 1830er Jahren schickte sich der Spross einer in ärmlichen Verhältnissen lebenden