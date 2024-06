Mit der Oper „Don Giovanni“ wurde am Donnerstagabend im Schwetzinger Rokokotheater der Mozartsommer des Mannheimer Nationaltheaters eröffnet. Die Regie von Alexander Mørk-Eidem verlegt die Handlung des Da-Ponte-Librettos in ein Theater, allerdings nicht auf die Bühne, sondern hinter die Kulissen. Was als Idee sehr originell klingt, ist in der szenischen Umsetzung eher konventionell und bieder.

Über Mozarts letzte kongeniale Zusammenarbeit mit dem Librettisten Lorenzo da Ponte ist eigentlich alles gesagt. „Don Giovanni“ gilt nicht nur als „Oper aller Opern“