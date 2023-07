Im Jahr 2015 erschien Milan Kunderas letzter Roman „Das Fest der Bedeutungslosigkeit“. Schön sein ironischer, dann aber fast schon gleichmütiger, nonchalant-heiterer Ton, eine Mischung aus Altersignoranz und Altersmilde. Es ist ein wirkliches Spätwerk des 1929 in Brünn geborenen Autors, der die Hälfte seines Lebens im französischen Exil lebte. Jetzt ist er gestorben, 94 Jahre alt.

„Das Fest der Bedeutungslosigkeit“ wurde, wie all seine Bücher seit den mittleren neunziger Jahren, auf Französisch geschrieben, so verknappt und verdichtet wie noch keines zuvor. Auf gewisse Weise war es auch ein Kommentar zu den Vorwürfen, die Milan Kundera 2008 ereilt haben – als junger, gläubiger Kommunist soll er in den fünfziger Jahren einen Mann denunziert haben, der zu einer langen Haftzeit in einem Arbeitslager verurteilt worden ist. „Das Fest der Bedeutungslosigkeit“ fragt nicht zuletzt nach der Unwirklichkeit der Geschichte, nach dem Vergehen der Zeit und was das Vergehen (im doppelten Sinne) mit uns macht, die wir ganze Epochen und uns selbst überleben; es fragt nach dem Aufflammen und Abkühlen der Leidenschaften und der Schuld, nach Sarkasmus und den Kältegraden unseres Empfindens. Es sind Fragen, die Kundera immer umgetrieben haben.

Das Leben ist anderswo

Milan Kundera wurde am 1. April 1929 in eine bürgerliche Familie geboren. Der Vater war ein renommierter Pianist. Schon als Kind beschäftigte sich Kundera mit künstlerischen Dingen. Mit seinen frühen Gedichtbänden eckte er nicht an. Er war durchaus ein Befürworter des Kommunismus, lehrte nach seinem Studienabschluss als Dozent an der Filmhochschule. Sein Bekanntheitsgrad wuchs zu Zeiten des Prager Frühlings. Kundera wurde, eher wider Willen, zu einem der intellektuellen Protagonisten dieses Aufbruchs. Auch im Ausland galt er als Dissident.

Sein Roman „Der Scherz“, 1967 herausgekommen, hatte bereits klar gemacht, wie Kundera die Widersprüche des Systems sah, dass er sich auf die Seite des Individuums stellte. Seine beiden nachfolgenden Romane „Das Leben ist anderswo“ und „Abschiedswalzer“ sind Abrechnungen mit dem totalitären Regime – und der eigenen Vergangenheit. Er hatte die Bücher bereits im Bewusstsein geschrieben, sie nicht in der Tschechoslowakei veröffentlichen zu können. Sie kamen schließlich in Frankreich heraus. Mit „Das Buch vom Lachen und Vergessen“ dann wurde eine Rückkehr aus dem Exil unmöglich.

Verrat, Verlust, Verführung

Der Roman war für Kundera ein vielschichtiges Instrument, das die verschiedensten Töne, Farben, Emotionen und Gedanken, Witz und Trauer produzieren kann, um gegen das Vergessen und die Macht der Ideologie anzukämpfen. Dass dieses Programm des Romanciers eine große Suggestionskraft entfalten konnte, bewies Kunderas wohl bekanntestes und erfolgreich verfilmtes Werk aus dem Jahr 1984: „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“, jene aufgeladene Geschichte des liebesdurstigen Chirurgen Tomas und der Kellnerin Teresa vor dem Hintergrund der Niederschlagung des Prager Frühlings. Wie in vielen seiner Bücher vermischen sich auch in diesem seine immer wieder leitmotivisch auftauchenden Themen – Verrat und Lust, Betrug und Verführung. Die Leichtigkeit des Seins ist unerträglich, die Absurdität unausweichlich. Die größte Absurdität freilich ist der Tod. Milan Kundera starb gestern im Alter von 94 Jahren in Paris.