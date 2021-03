Ohne das Live-Erlebnis ist Kultur weniger sichtbar. Das erleben nicht nur Musiker, die vor allem von Auftritten und dem dortigen Verkauf von Alben und Fan-Artikeln leben, sondern auch Autoren: Bei Lesungen können sie sonst ganz direkt in Kontakt mit ihrem Publikum treten, Fragen beantworten, Neugierde wecken. Und wenn der Funke überspringt, lässt sich im Anschluss auch so manches Buch verkaufen. Online klappt das nur schwerlich, zumal es auch nicht so leicht ist, für einen Stream etwa von daheim aus, Publikum zu finden. Da ist es schon besser, eine größere Plattform zu bekommen. Durch ein kleines Festival beispielsweise. Am besten noch regional verortet.

Und so gibt es ab Mittwoch in Frankenthal erstmals ein „Digitales Krimifestival Kurpfalz“, das aus dem Congressforum Frankenthal gestreamt wird. Sein Ursprung ist das 2011 gestartete „Krimifestival der Metropolregion Rhein-Neckar“, das die Autoren Claudia Schmid, Claudia Senghaas und Harald Schneider organisierten. Seit 2015 stemmen Julienne Matthias-Gund und Kurt Geitner alle zwei Jahre die rund drei Wochen dauernde Veranstaltungsreihe, die seither „Krimifestival Kurpfalz“ heißt, wobei stets auch Pfälzer Autoren mitmischen.

Ein Doppel zum Auftakt

Live und in echt vor Publikum sollen die Krimiautoren der sechsten Festivalausgabe im Herbst auftreten, ab 10. März aber gibt es schon einmal drei Online-Lese-Abende. Zum Auftakt gleich ein Doppel: Der in Schifferstadt lebende gebürtige Speyerer Harald Schneider stellt seinen 20. Palzki-Band vor, „Das tödliche Mahl“. Um vergiftete Zucchini geht es darin. Und die in der Nähe von Heidelberg lebende Claudia Schmid entführt am selben Abend (alle Lesungen beginnen um 19.30 Uhr) an die „Mörderische Ostsee“.

Die gebürtige Pfälzerin Lilo Beil, die im Odenwald lebt, wiederum ist am 18. März Gast. Die Autorin, die derzeit den Kontakt zu ihren Lesern vor allem mit Newslettern und darin enthaltenen „Verschenkgeschichten“ hält, stellt ihren brandneuen, noch nicht offiziell erschienenen Gontard-Krimi „Letzte Rosen“ vor. Der zehnte Kriminalfall rund um den inzwischen ehemaligen Ludwigshafener Kommissar führt nach England, aber auch in Beils Geburtsort Klingenmünster, hatte sie im Vorjahr angekündigt.

Ein Habekost-Appetithappen

Ein Appetithäppchen aus dem ebenfalls noch unveröffentlichten vierten Elwenfels-Band „Weingartengrab“ wiederum lesen zum Finale des Streaming-Festivals am 26. März Britta und Christian Habekost. Aber auch Episoden aus den drei Vorgängerbänden sollen zu hören sein.

Weitere Infos zum sechsten Krimifestival gibt es online unter https://krimifestivalkurpfalz.wordpress.com.