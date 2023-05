Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein ganz normales Musikwochenende in Zeiten der Pandemie: In Kaiserslautern spielt die Deutsche Staatsphilharmonie Dvorak und Elgar in der leeren Fruchthalle; in Heidelberg wird der 25. Jahrgang des Klassikfestivals „Heidelberger Frühling“ eröffnet. Digital. Man könnte resigniert feststellen: Es ist, wie es ist. Aber wahr ist eben auch: So, wie es ist, ist es nicht gut.

„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ So oft das Adorno-Zitat auch schon bemüht worden ist, so treffgenau passend wie für diese Zeit war es noch selten. „Lasst