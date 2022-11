Sieben Menschen bleiben sieben Tage allein in der Wildnis: Das ist „7 vs. Wild“. Die millionenfach geklickte Youtube-Serie läutet ein neues Zeitalter für Realityshows ein.

Schon kurz nach dem Start der zweiten Staffel „7 vs. Wild“ Anfang November auf der Youtube ist klar: Die Survival-Reality-Spieleshow ist eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen auf der Videoplattform. Seit der ersten Folge, die innerhalb von sieben Tagen mehr als sieben Millionen Menschen gesehen haben, hält sie sich an der Spitze der Youtube-Trends.

Das Prinzip der Serie in Kürze: Sieben Teilnehmer mit unterschiedlichen Erfahrungen in den Bereichen Outdoor, Survival und Bushcrafting – also im Grunde genommen im Überleben in der Natur – verbringen sieben Tage komplett isoliert in der Wildnis. Nur die Kleidung am Leib und bis zu sieben Gegenstände sind als Hilfsmittel erlaubt. Es gibt kein Kamerateam, die die Kandidaten filmen sich mit robusten Action-Kameras ausschließlich selbst. In täglichen Aufgaben können sie Punkte sammeln, die am Ende über den Gesamtsieg entscheiden, falls mehrere Teilnehmer die komplette Woche durchhalten. Punktabzug gibt es für das Öffnen des verplombten Erste-Hilfe-Sets. Über das Notfalltelefon kann man aufgeben oder Hilfe rufen, was zum Ausscheiden führt. Der Gewinner erhält 10.000 Euro für eine wohltätige Organisation seiner Wahl.

Angepasste Spielregeln

Mit den Erfahrungen aus Staffel eins, die im Wald an einem See in Schweden spielte, wurde das Serienkonzept weiterentwickelt: In der zweiten Staffel geht es in den tropischen Dschungel auf die Isla de San José, der zweitgrößten Perleninsel im Golf von Panama, wo es neben giftigen, stacheligen Pflanzen auch Krokodile, Haie und Schlangen gibt. Das fast unbewohnte Eiland wurde in den 1940-er Jahren vom US-Militär für Chemiewaffentests genutzt. Die Bedingungen an den Küstenabschnitten, an denen die Kandidaten aus einem Helikopter ins Wasser springen und an Land schwimmen müssen, wurden individuell nach den jeweiligen Erfahrungswerten ausgewählt, damit der Wettbewerb ausgeglichener wird. Je nach Selbsteinschätzung haben die Teilnehmer zwischen einem und sieben Gegenstände zur Verfügung.

Survival-Youtuber und Serienerfinder Fritz Meinecke – der als einziger auch schon in Schweden dabei war – geht wie Ex-Soldat und Unternehmer Ottogerd Karasch mit nur einem Gegenstand in die Wildnis. Student Joris, der sich wie viele andere Zuschauer vorab per Video um den sogenannten Wildcard-Platz beworben hat, hat drei, Fitness-Influencer Sascha Huber fünf Hilfsmittel mitgenommen Mit der Outdoor-Youtuberin Sabrina sowie Twitch-Livestreamerin Nova, die früher bei den Pfadfindern war, zeigen auch zwei Frauen mit je vier Gegenständen, wie gut sie sich im Dschungel zurechtfinden. Mit sieben Gegenständen – darunter übrigens auch sieben Zigaretten – versucht Jens „Knossi“ Knossalla sein Glück. Der unerfahrenste Teilnehmer verdient mit Livestreams auf Twitch sein Geld und ist bereits in verschiedenen Unterhaltungsformaten im Privatfernsehen aufgetreten.

Ungeschönter Überlebenskampf

Diese sieben Menschen geben mit der Kamera Einblicke in ihren Überlebenskampf, der meist mit der Suche nach Wasser, Nahrung und Unterschlupf beginnt. Der Zuschauer fiebert mit, wenn es nicht gelingt, ein Feuer zu entzünden, Fische zu fangen oder einen dichten Regenschutz zu bauen. Unfälle, Hunger, Erschöpfung: Das alles gibt es ungeschönt zu sehen. Nicht zu unterschätzen sind zudem die Auswirkungen der Isolation auf die Psyche, die schon in Schweden allen Teilnehmern nach wenigen Tagen schwer zusetzte.

Nicht alle schafften es in Staffel eins, bis zum Ende der Woche in der Wildnis durchzuhalten. Wie sich Fritz Meinecke und seine Mitstreiter in Panama schlagen werden, erfährt man in 16 Episoden, die bis Silvester veröffentlicht werden sollen.

Im Netz

Die Serie „7 vs. Wild“ ist kostenlos auf der Videoplattform Youtube unter www.youtube.de/fritzmeinecke zu sehen. Neue Folgen sind immer mittwochs und samstags ab 18 Uhr verfügbar.