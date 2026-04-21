Seit fast 30 Jahren ist die Punkrock-Band Ramones Geschichte, die vier Musiker sind längst tot. Aber das Debütalbum klingt 50 Jahre nach Erscheinen noch frisch und knackig.

In der aktuellen Netflix-Serie „Jo Nesbo’s Harry Hole“ bringt die Hauptfigur Harry Hole ihrem Ziehsohn Oleg eine LP mit. Es ist das Debütalbum einer Band, die bereits im August 1996 ihr letztes Konzert gespielt hat: die Ramones. Die raue Musik der Punkrocker schafft eine Verbindung zwischen den beiden Figuren, bei gemeinsamen Autofahrten singen Stiefvater und Ziehsohn Stücke der Band laut mit.

Rund ein halbes Jahrhundert vor der TV-Serie, am 23. April 1976, stand das Erstlingswerk in den Läden, es war nicht weniger als der Startpunkt einer (musikalischen) Revolution – zumindest in den Vereinigten Staaten. Dort setzte die neue Musik, die sich wieder auf die Einfachheit von Songs konzentrierte, eine Bewegung in Gang. Die Zeit war reif für eine Veränderung in der populären Musik, in der Jugendkultur allgemein. Prog-Rocker wie Genesis, Yes oder Pink Floyd hatten die Musik weiterentwickelt, die Songs komplexer, verträumter, länger gemacht. Zu lang offenbar.

Roh, schnell, schnörkellos

Wenige Monate nach Veröffentlichung spielte das Quartett auch einige Konzerte im Vereinigten Königreich, diese werden wenn nicht als Initialzündung, dann aber als Brandbeschleuniger der gerade entfachten Punkbewegung in Großbritannien angesehen. Die Ramones hatten also auf beiden Seiten des Atlantiks beim Punkrock ihre Finger im Spiel.

14 Lieder mit einer Spielzeit von gerade mal 29 Minuten – und das noch verteilt auf zwei Seiten einer Langspielplatte. Die Stücke waren roh, schnell, schnörkellos, böse Zungen würden von einer gewissen Einfachheit sprechen. Das spiegelte sich auch in der Gestaltung des Plattencovers wider: Vier Jungs, alle quasi uniformiert in Jeans, Turnschuhen und Lederjacken gekleidet, Sonnenbrillen wechseln sich bei den vier Musikern ebenso ab wie Langhaar-Frisur und etwas längerer Topschnitt. Fotografiert natürlich in Schwarzweiß, vor irgendeinem durch Graffiti verschönertem Mauerwerk.

Klare Ansagen in kurzen Stücken

Nebenbei schufen die Ramones damit die Blaupause für zahllose Bandfotos, auf denen die Musiker indifferent bis gelangweilt dreinschauen. Sie benannten sich nach einem Pseudonym ( Paul Ramon), das der Beatle Paul McCartney einst genutzt hatte, um allzu aufdringlichen Fans zu entgehen. Hinter Joey, Johnny, Thommy und Dee Dee Ramone verbargen sich vier Jungs aus dem Großraum New York, aus Queens genauer gesagt, wo sie die Band im Januar 1974 gegründet hatten: Sänger Joey Ramone (eigentlich Jeffrey Hyman), Gitarrist Johnny Ramone (John Cummings), am Bass Dee Dee Ramone (Douglas Glen Colvin) und Schlagzeuger Tommy Ramone (Tamás Erdélyi). Letzterer tauschte nach drei Alben den Hocker hinterm Schlagzeug mit dem Stuhl des Produzenten, Dee Dee verabschiedete sich ein paar Jahre später in seine Heroinsucht, an der er letztlich starb.

Geschärft hatte sich das Quartett durch zahllose Live-Auftritte, vor allem im Mitte der 1970er-Jahre kultigen Musikclub CBGBs im Herzen New Yorks. Dort spielten sie meist recht kurze, aber eindrucksvolle Konzerte, die auch mal nach knapp einer halben Stunde bereits zu Ende waren. Einfache Botschaften waren bereits auf dem Debüt Trumpf bei den Ramones, klare Ansagen, was die Vier wollten – „I wanna be your boyfriend“ – und auch, was sie nicht wollten: „I don’t wanna walk around with you“. Das Ganze verpackt in Stücke, die selten die Zwei-Minuten-Marke rissen, und auch musikalisch überschaubar strukturiert waren.

Der große Ruhm blieb aus

Die Ramones beeinflussten mit ihrem Minimalismus und ihrer Attitüde hunderte von Rock- und Punk-Bands, konnten ihre Popularität und ihren Einfluss aber nicht wirklich in Ruhm und bahnbrechenden Erfolg ummünzen. Im August 1996 löste sich die Band nach einem letzten Konzert in Los Angeles sang- und klanglos auf, gute 20 Jahre nach Veröffentlichung des Debütalbums. In der Zwischenzeit war die Band nahezu pausenlos auf Tour, absolvierte insgesamt geschätzt 2200 Auftritte und veröffentlichte mehr als ein Dutzend Alben.

Ihren Einfluss, ihre Strahlkraft, konnten die vier Mitglieder der Ur-Besetzung nur noch kurze Zeit genießen: 2014 starb mit Tommy Ramone der letzte des Quartetts an Krebs, Joey und Johnny waren da schon mehr als zehn Jahre tot, ebenfalls an Krebs gestorben. Dee Dee Ramone, der einige Jahre seiner Jugend auch in der Westpfalz verbrachte, war 2002 an einer Überdosis gestorben.

Und heute? Was ist vom Punkrock geblieben? Laute, schnelle Musik, basierend auf drei Akkorden, gibt es immer noch, wie viele Totgesagte lebt die Bewegung immer noch, obwohl die Helden der ersten Generation entweder schon tot sind, oder kurz vor der Rente stehen. Gerade ist ein alter Weggefährte der Ramones, der ehemalige Kopf der Talking Heads, David Byrne, auf Tournee. Auch seine Band machte im CBGBs die ersten Gehversuche, feierte die ersten Erfolge, wenngleich deren Musik einen anderen Ansatz verfolgte, auch komplexer und kunstvoller war.

„Liebe und Freundlichkeit sind die punkigsten Dinge, die Du gerade tun kannst“, verkündete Byrne unlängst bei einem Konzert in Berlin. In einer Welt, die immer verrückter zu werden scheint, will Punk nach wie vor einen Gegenpol bilden. Das eine – freundlich sein – schließt ja das andere – laute, schnelle Musik mit knappen Botschaften hören – nicht aus. One, two, three four!