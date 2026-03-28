Das ESA wurde vor 40 Jahren als ökologisches Wohnbiotop eröffnet. Denkmalgeschützt und frisch saniert, funktioniert es immer noch. Ein Besuch.

Kaiserslautern, ein Waldrand, den das Navi nicht findet. Thilo erzählt, er sei hier vor fünfeinhalb Jahren vorbeigejoggt, abends. Sofort entflammte die Liebe für das Glashaus, das vom Hang her leuchtete. Inzwischen schaut der 25-jährige Mathematikstudent von drinnen aus dem ESA.

ESA wie „Energiesparendes Studentenwohnheim Architektur“. Eine Legende, vor 40 Jahren eröffnet, seit 2019 denkmalgeschützt und jetzt im Besitz der Stiftung der RPTU Kaiserslautern-Landau. Es sieht aus, als wäre es vor Kurzem vom französischen Architektenpaar Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal umgebaut worden: wie ein Gewächshaus – am First mit einer in voller Bandbreite aufgeklappten Photovoltaikanlage. Die abgetreppte Silhouette, von der Seite aus betrachtet, ähnelt einer Skisprungschanze. Innen: ein begrüntes Wohnlabyrinth aus sich zwiebelförmig über drei Etagen auftürmenden Häuschen im Haus. Auch sehr zeitgenössisch: die Aufteilung in größere Gemeinschaftsflächen und intimere Rückzugsräume. Am Eingang empfängt ein beim Ausheben der Baugrube gefundener Hinkelsandstein den Besucher.

Acht Kühlschränke, straffer Putzplan: Vier der bald wieder 20 WGler: Greta, Lisa, Marcel und Thilo in der Wohnküche. Foto: Thomas Brenner

Die ESA-Bibel

Eine Katze schnürt vorbei. Jemand in Boxershorts und T-Shirt quert den Weg. Im Denkmalbescheid der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Mainz heißt es, das in Deutschland einzigartige ESA werde „als besonders anschauliches und frühes Beispiel für partizipatives und energiebewusstes Bauen“ geschützt.

Es verbinde, schreibt die damalige Landeskonservatorin Roswitha Kaiser, ein zukunftsweisendes Entwurfskonzept mit einer gemeinschaftlichen Wohnform. „Wohnbiotop“ nennen die ESA-Architekten Heinrich Eissler und Wolf Hoffmann in einem gleichnamigen Buch ihr Projekt. Für Lea, die 29 ist und Politikwissenschaft studiert, ist das ganz im Duktus der Achtzigerjahre verfasste Werk derweil „die Bibel“.

Acht Kühlschränke an der Wand. Ein langer Tisch steht in der Raummitte. Von dort: freier Blick in die Natur. Lea sitzt mit Greta, der Sportstudentin, am Wohnküchentisch in einem zweistöckigen Tonnengewölbe. Dazu Marcel, ein angehender Bauingenieur. Und Thilo, der Jogger mit Turnerfigur und einem kräuselnden Lächeln im Gesicht.

In ihrer eigenen Wohneinheit können sich alle austoben. Foto: Thomas Brenner

Man muss sich die vier als glückliche Menschen vorstellen. Alle sind Teil einer jetzt 17er-, bald wieder 20er-WG, die sich neben vier Toiletten, sechs Duschen und vier Zahnputzräumen auch die Gartenterrassen in den oberen Etagen teilt. Die neueste von wechselnden Konstellationen, die das ESA seit 1986 bewohnen. Das heißt: Emma, die an diesem Vormittag nicht da ist, wurde hier geboren. Schon ihre Eltern müssen offensichtlich Liebhaber des „suffizienten Lebens“ gewesen sein, das hier vorwiegt.

„Suffizientes“ Leben für 285 Euro Monatsmiete

„Suffizient“, so nennt jedenfalls Katrin Kern in einem Beschreibungstext den Anforderungsmix aus reduzierten Bedürfnissen sowie kreativer und sozialer Kompetenz, den die ESA-Groß-WG-Bewohner mitbringen müssen. Die Professorin für Entwerfen und Konstruieren an der Internationalen Hochschule in Mainz hat als Architektin die wegweisende, mit EU-Geld sowie Landes- und Bundesmitteln geförderte Sanierung des ikonischen Gebäudes geleitet.

Im Juli 2024 wurde es nach zwei Jahren Bestandsbau – und den Kämpfen um seinen Erhalt – wieder bezugsfertig. Am Küchentisch im ESA wird Wasser aus dem Hahn am Spülstein ausgeschenkt.

Thilo erzählt, dass er 285 Euro Miete zahlt – statistisch sind das 230 Euro weniger als der Durchschnitt der Studierenden. Die Wohnungsnot ist groß. Anfang der Achtzigerjahre, als das ESA geplant worden ist, hat sie auch schon bestanden.

Damals, 1981 genauer, kam ein Schreiben aus Mainz. Das Kultusministerium habe auf eine Studentenwohnanlage in Stuttgart hingewiesen, schreiben Heinrich Eissler und Wolf Hoffmann in ihrem 1988 erschienenen, längst vergriffenen „Wohnbiotop“-Buch. Ob man am Fachbereich Architektur/Raum- und Umweltplanung/Bauingenieurwesen nicht „eine gleiche Initiative“ ergreifen könne.

Am Anfang war das „Bauhäusle“

Gemeint war das „Bauhäusle“, ein 1981 bis 1983 von dem späteren Gleisweilerer Stiftung-Simonshof-Betreiber Peter Sulzer (1932 bis 2019) geplantes Studentenwohnheim in Stuttgart-Vaihingen, im lehrreichen Selbstbau erstellt. Eisslers Fachgebiet „Grundlagen der Baukonstruktion und Entwerfen“ käme doch in Betracht, hieß es in dem Schreiben. Den Lautrern schwebte indes etwas Eigenes vor.

Die sechs Duschen benutzen alle. Foto: mac

Schon auch mit Selbstbau. Vor allem aber energiesparend. Und mit Solartechnik. Dem neuesten Stand eben. Im Hinterkopf die Ölkrisen der Siebzigerjahre, das Aufkommen der Ökologiebewegung damals. Der, wie sich herausgestellt hat, zu Recht defätistische Club-of-Rome-Bericht zur Lage der Menschheit und den Grenzen des Wachstums.

Die ersten ESA-Bewohner jedenfalls hatten im Gegensatz zu Lea, Emma, Greta und den anderen keine Heizung. Aber noch immer besitzt keine der 15 bis 25 Quadratmeter großen Wohneinheiten einen eigenen Wasseranschluss. Ansonsten wurde, so viel es geht, erhalten. Die prägende Geisteshaltung vor allem. Dass man sich etwa im Winter trotz Wärmepumpe wärmer anziehen muss, um zur Toilette zu gehen.

Eine Art Ise-Schrein

Der Denkmalschutz hat dabei alles mitgetragen. Als sei das ESA eine Art Ise-Schrein: Das japanische Heiligtum in der Präfektur Mie wird alle 20 Jahre rituell neu erbaut. Nur so aber war der Solarspoiler auf dem First möglich. Der holzumbaute Rinnenkasten an der Traufe, der den über die Dachfläche und Ortgangrinnen abfließenden Regen sammelt und zur Gartenbewässerung zu einer neu installierten Zisterne leitet.

Industriell: Die Rückseite mit Fluchtwegen. Foto: mac

Ein Hauch von München umweht jetzt das ESA. Die vier- statt zweilagigen Folienkissen auf dem Dach wurden über Metallaufständerungen angehoben; es sieht ein bisschen so aus wie bei der vom FC Bayern bespielten Allianz Arena.

Kapillarmatten sind installiert, die die flottierende Wärmeenergie in drei Geothermie- und Speichersonden einspeisen und für kühle Monate abrufbar halten. Der CO2-neutral gedeckte Energiebedarf sei so von 135.000 auf 35.000 Kilowattstunden gesunken, erzählt Peter Spitzley, der Geschäftsführer des Fachbereichs Architektur, der die baulichen ESA-Belange für die RPTU-Stiftung koordiniert. Und während Heinrich Eissler und Wolf Hoffmann in ihrem Buch noch die Solarium-Qualitäten des ESA loben, sogar im Winter, erscheint es jetzt vorteilhaft, dass die Temperaturen im Obergeschoss im Sommer keine 55 Grad mehr erreichen. Und dass es einen im Erdgeschoss nicht übermäßig friert.

Terrassen sind für alle da. Foto: Thomas Brenner

Immer noch wohnt die ESA-WG in den Wohneinheiten aus vorgefertigten Ziegel- und Betonelementen – nur, dass die verschachtelten Kuben mit der bodentief verglasten Frontpartie jetzt besser gedämmt sind.

Das große Tonnengewölbe steht nach wie vor mittig unter der von Doppelstützen in zwölf Reihen (von Ost nach West) gehaltenen Hülle. Auf beiden Seiten flankiert von zwei kleineren Versionen der Bauform. Vorgelagerte Terrassen erweitern den Wohnraum, Gemeinschaftsgärten oben; unten warten privat genutzte Flächen auf Individualbegrünung. Seit jeher leben sich die ESA-isten in ihren eigenen vier Wänden aus.

Bei Bauingenieurstudent Marcel hängt ein Schaltkasten über dem Schreibtisch. Ein Metallschrank ist quer an die Wand angebracht. Zu Leuchten umgebaute Skateboards beleuchten die Szenerie. Der Fernseher aus amerikanischen Bestand wird mit einem Trafo betrieben. Auf der Terrasse hängen Turnringe zur allgemeinen Benutzung an einem Balken. Greta hat derweil in ihr Zimmer ein Hochbett mit beängstigend geringer Kopffreiheit eingezogen, eine kleine Höhle.

Gemeinschaftbereich mit Turnringen. Foto: Thomas Brenner

Manchmal, sagt sie, die im Erdgeschoss zur Straße hin wohnt, komme sie sich „wie im Zoo“ vor. Wenn Wanderer sich wieder die Nase an der gläsernen Außenhaut plattdrücken, um zu sehen, was in diesem seltsamen Gebäude vor sich geht. Auch der Zettel am „Gerüchte-Board“ an der Gemeinschaftsküchenwand zeugt von einer gewissen Beschränkung der Privatsphäre.

Wer denn der äußerst attraktive männliche Besucher vor Kurzem gewesen sei, will jemand wissen. Am Wohnküchentisch wird vermutet: der Handwerker. Kann gut sein, dass im ESA heute die gleichen Probleme gewälzt werden wie in einer Achtzigerjahre-WG mit Protestplakat von Klaus-Heinrich Keller gegen das Steinkohlekraftwerk Bexbach an der Wand. Nur halt verschärfter als in einer Vierer-Wohngemeinschaft.

Es gäbe genaue Küchenpläne, erzählen die Vier, inklusive Abnahme durch die folgenden Diensthabenden. Zwei Bewohner sind auf Minijob-Basis als Reinigungskräfte für die Sanitäranlagen beschäftigt. Im „Share“-Kühlschrank werden zu viel gekaufte Joghurts sozialisiert. Alles hat einen Rhythmus. Einmal im Jahr gibt es ein Ehemaligentreffen im ESA. Zweimal im Monat tagt ein Plenum zu den anfallenden Problemlagen. Anwesenheit: eigentlich Pflicht.

Zartes Pflänzchen Privatheit: Manchmal fühlen sich die Bewohner wie im Zoo. Foto: Thomas Brenner

ESA und Melancholie

Ja, gewiss, das ESA ziehe bestimmt einen bestimmten Typus Mensch an, sagen Lea und die anderen. Von einem „sozialwissenschaftlichen Experiment“ schreiben die Ursprungsarchitekten Eissler und Hoffmann in ihrer „Bibel“. Bewerbungen dafür gehen übrigens erst einmal an Ole, ein kindgroßes Stofftier, das beim Interview auf dem Stuhl am Kopfende sitzt. Dann wird kollektiv entschieden. Klar, dass im ESA ausschließlich Studierende wohnen dürfen. Thilo macht das ein bisschen melancholisch. „Leider“, sagt er, sei er bald mit seinem Studium fertig. Dann muss er ausziehen. Das Glashaus leuchtet. Und er wieder draußen.

Termin

Das ESA kann am Tag der Architektur der rheinland-pfälzischen Architektenkammer am 27./28. Juni besichtigt werden. Info: www.diearchitekten.org