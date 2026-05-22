Im Wettbewerbsfilm „Das geträumte Abenteuer“ der Berliner Regisseurin Valeska Grisebach wird kein Wort Deutsch gesprochen. Er spielt in Bulgarien, an der Grenze.

Die Landschaft ist karg, ein paar Berge, ein verfallenes Hotel, ein Kiosk, Wohnwagen, eine archäologische Ausgrabungsstätte, ein Dorf am Rand von Europa. Viel mehr ist nicht zu sehen in „Das geträumte Abenteuer“, das knapp drei Stunden dauert. Dort, im bulgarischen Grenzland, wo Grisebach 2017 schon ihren vorigen Spielfilm „Western“ mit demselben Laienhauptdarsteller drehte, leitet Veska (Jana Radewa) eine Frau Ende 50 (die der 58-jährigen Grisebach ähnlich sieht) eine archäologische Ausgrabung. Sie und die Arbeiter fahren viel im Auto hin und her, Veska trifft ihren alten Bekannten Said (Süleyman Letifow), der versucht, Geschäfte mit Benzinschmuggel zu machen. Als er spurlos verschwindet, kommt so etwas wie eine Gangstergeschichte in Gang. Veska und eine Freundin verkaufen illegal Benzin, was der örtlichen Mafia nicht gefällt, die einzugreifen versucht. Man erfährt, dass es vor dem Mauerfall und kurz danach Prostitution gab, heute arbeiten die Frauen in einer Fabrik.

Die Einführung von Landschaft und Leute, die nicht viel sprechen, nimmt etwa eine Stunde in Anspruch, dann beginnt etwas, für das früher der iranische Regisseur Abbas Kiarostami (1940-2016) berührt war: In einsamer Landschaft mit wenigen Personen eine Geschichte zu erzählen, die von der Anlage her einfach ist, aber komplexe Fragen aufwirft. Bei Grisebach fragt man sich, wie sich nach dem Mauerfall hier in Osteuropa die alten Strukturen erhalten haben, wieso alles so trostlos geblieben ist, wieso es den Anschein hat, dass die Männer Angst vor so selbstbewussten Frauen wie Veska haben. Grisebach packt all das in ihren vom Duktus her langsamen Film in fahlen Farben, sie baut langsam eine gewisse Spannung auf, die sich nur teilweise auflöst – auch am Ende nicht. Ein Autorenfilm alter Schule, ein bisschen aus der Zeit gefallen.

Die russische Unternehmerfamilie in »Minotaur« von Andrej Zviaguintsev. Foto: Anna Mateeva

Dagegen liegt Andrei Zviaguintsev (62), ein Exilrusse, der seit 2022 in Frankreich lebt, voll im Hier und Jetzt. Sein „Minotaur“, ganz in Russisch, soll in Russland spielen (gedreht wurde in Lettland) und ist der erste Spielfilm, in dem der russische Angriffskrieg und seine Folgen im Land angesprochen werden. Man sieht einen Zug mit Panzern und aufgemaltem Z durch die Stadt fahren. Der Unternehmer Gleb, der mit Frau und Kind in einem luxuriösen Haus am Wald lebt, gibt ohne mit der Wimper zu zucken, wie gefordert, 14 seiner Arbeiter weiter ans Rekrutierungsbüro. Dabei kommt ans Licht, dass seine Frau einen Liebhaber hat, einen Fotografen. Den sucht er auf, tötet ihn im Affekt und wirft die Leichte in den Fluss. Das ist nicht das erste Remake von Claude Chabrols „Eine untreue Frau“ (1969), aber ein ungewohnt gesellschaftskritisches. Der wortkarge spannende Thriller lebt davon, dass der Zuschauer mehr weiß als die Figuren im Film und sich mehr als einmal fragt: Warum begehrt hier niemand auf und spricht die wichtigen Themen nicht an?

Leonardo Sbaraglia als Schriftsteller in »Bitteres Fest« von Pedro Almodóvar. Foto: Studiocanal

Pedro Almodóvar (76) nimmt sich in „Bitteres Fest“ einen alternden spanischen Drehbuchautor in einer Schaffenskrise vor, der das Leben seiner langjährigen Assistentin zu einem neuen Drehbuch verarbeitet. Sie ist erst geschmeichelt, hat dann immer mehr Einwände, wenn er weitere Menschen aus ihrem Umfeld wie die Tochter und eine enge Freundin reinschreibt – mit Dialogen und Handlungselemente, die ihr nicht gefallen, weil sie zu nah an der Realität sind. Es kommt zum heftigen Streit, der jedoch nicht für immer bleibt. Die üblichen Almodóvar-Stars fehlen (nur Rossy de Palma ist dabei), die üblichen Popfarben in den Räumen und der Kleidung der Figuren sind aber da, ebenso die schneidenden Dialoge, leider ohne viel Humor und überraschende Wendungen, also eher als nettes unterhaltsames Geplänkel. (Kinostart: 30. Juli).

Die streng gläubigen Eltern mit ihren fünf Kindern in »Fjord« von Cristian Mungiu. Foto: Neon

Ein Film, über den mehr diskutiert, ist „Fjord“ von Cristian Mungiu (58) aus Rumänien. Es geht um Kindesmissbrauch durch die Eltern. Die Eltern, rumänisch-norwegisch, leben in einem kleinen Fjord und erziehen ihre fünf Kinder streng religiös: täglich beten, kein Handy, kein Tanzen. Als die eine Tochter in der Schule mit blauen Flecken auffällt und sagt, dass sie Eltern sie geschlagen haben, setzt sich in Norwegen eine Maschinerie in Gang, die stattliche Kindeswohlagentur nimmt gleich alle Kinder der strengen Eltern in Obhut, selbst das Baby, die Eltern werden angeklagt ¬- und die anderen Leute im Dorf reagieren, die meisten ablehnend. Wie weit darf der Staat gehen? Das ist die große Frage hinter dem ungewöhnlichen Fall, der unaufgeregt erzählt wird. Ob er am Ende wieder die Goldene Palme bekommt (Mungiu gewann sie 2007), zeigt sich am Samstagabend bei der Preisverleihung.