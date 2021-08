Nach Heidelberg hat nun auch das Nationaltheater Mannheim seine erste Opernpremiere gestreamt: Am Samstagabend war die Online-Premiere von Jean-Philippe Rameaus Opern-Erstling „Hippolyte et Aricie“, die jedoch zunächst einmal zu einem Zusammenbruch der Theater-Website geführt hat. Bis Ende Juni kann man sich den Stream unter NTM Digital anschauen.

Bereits 50 Jahre war Jean-Philippe Rameau alt, als 1733 sein Opernerstling uraufgeführt wurde. Der Absolutismus schien auf dem Höhepunkt seiner Macht, doch das Licht der Aufklärung drang bereits durch die dicken Vorhänge von Versailles. Für die an die Musik von Jean-Baptiste Lully gewöhnten Pariser war die Oper Rameaus ein ziemlicher Schock. So anders, so neuartig klang das alles, was doch zuvor noch strengsten Regeln gefolgt war.

Racines „Phädra“ als literarische Vorlage

Das Libretto von Simon-Joseph Pellegrin geht auf Racines „Phädra“-Tragödie zurück und stellt einen Grundkonflikt ins Zentrum: den zwischen Chaos und Ordnung. Das Chaos, das sind die Leidenschaften, ist die Liebe; die Ordnung, das ist die Selbstbeherrschung, das Entsagen. Ästhetisch geht es um das, was Nietzsche als das Aufeinandertreffen von dionysischem und apollinischen Prinzip definiert hat. Politisch und historisch prallen das Ancien Régime und die Revolution aufeinander.

In der Musik Rameaus schlägt sich das in zum Teil krassen Gegensätzen nieder, auf melancholisch-elegische Passagen folgen mitreißende, packende. Diese Musik ist so übervoll an großartigen Momenten, dass man nicht verstehen kann, warum man Rameaus Opern nicht häufiger auf deutschen Bühnen zeigt. Das Nationaltheater-Orchester, teilweise auf historischen Instrumenten agierend, arbeitet unter dem Gastdirigenten und Barockspezialisten Bernhard Forck diese Gegensätze sehr plastisch heraus.

Ein barockes Fest als Totalkunstwerk

Drastische Kontraste auch in der Regie von Lorenzo Fioroni und in der Ausstattung von Paul Zoller (Bühne) und Loriana Casagrande (Kostüme). Die Gelbwesten der aktuellen Protestbewegungen treffen auf Gestalten des 18. Jahrhunderts in den Kulissen von Versailles. Es ist ein barockes Fest, ein Totalkunstwerk, an dem wir vor dem heimischen Computer teilhaben – in einer eigens für Mannheim eingerichteten Fassung der Oper, die sowohl Kürzungen vornimmt als sie auch aus anderen Rameau-Werken zitiert.

Die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum, in dem ja ohnehin kein Publikum sitzen darf, sind aufgehoben. Man beobachtet sich selbst beim Spiel von Liebe und Macht, das von der Macht der Liebe erzählt. Denn es ist die verbotene Leidenschaft Phädras, ihre Liebe zum Sohn ihres Mannes, welche die Ordnung der Welt zum Einsturz bringt. Theseus wird abdanken und den Platz an der Sonne seinem Sohn überlassen. Eine Revolution ist das zwar noch nicht, aber immerhin verkörpert das der Oper ihren Titel gebende Paar einen neuen Menschentypus, der nicht mehr aus Berechnung, sondern mit dem Herzen liebt. Darin ist ihnen die vielleicht doch nicht so sehr schuldbeladene Phädra vorausgegangen.

Dieser Weg wird kein leichter sein

Sophie Rennert macht aus der Figur eine ebenso verzweifelt liebende wie in Dessous offensiv, aber eben auch vergeblich verführende Frau, die aus dem goldenen Käfig ihrer Ehe auszubrechen versucht. Der Theseus von Nikola Diskic ist stimmlich absolut souverän, aber er ist eben auch ein Herrscher, der verstanden hat, das seine Zeit abgelaufen ist. Charles Sky ist ein höhensicherer, darstellerisch allerdings etwas eingeschränkter Hippolyte, während man der von Amelia Scicolone gesungenen Aricie in jedem Bühnenaugenblick vertraut, dass sie die neue Zeit einläuten kann. Sie steht für den Aufbruch, die Zukunft. Aber ihr Weg dahin wird kein leichter sein. Es sei denn, es war ohnehin alles nur Theater.