Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Heidelberger Stückemarkt ist jedes Jahr auch eine gesellschaftliche Bestandsaufnahme: Was treibt junge Autoren gerade um? Und was fangen die Regisseure mit diesen Textangeboten an? Nach mehr als einem Jahr Pandemie trifft man im Theater auf Menschen auf einer Intensivstation oder weggesperrt in einem Container. Eine letzte Party vor dem Untergang ist ebenfalls dabei. Impressionen eines gestreamten Festivals in schwierigen Zeiten.

Mit seinem Bühnenprojekt „Erste Staffel – 20 Jahre großer Bruder“ wollte Boris Nikitin eigentlich eine Art Expedition zu den Anfängen unserer heutigen Medienwelt unternehmen.