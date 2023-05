Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Januar 1942 trafen sich führende Vertreter der NS-Bürokratie in der Villa des Reichssicherheitshauptmanns Heydrich am Berliner Wannsee. Ihr Thema beim Frühstück: die Perfektionierung des Massenmords an den europäischen Juden. Erst 50 Jahre später wurde die heutige Gedenkstätte gegründet.

Sanft laufen die Havelwellen am Ufer des Großen Wannsees aus. Ein Dampfer zieht vorbei, am Ufer gegenüber liegt das jetzt menschenleere Strandbad. In der Luft tanzen ein