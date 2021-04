Mit Staubzeichnungen unter anderem lenkt die Künstlerin Barbara Hindahl den Blick auf die bescheidenen Dinge und hinter deren Banalität. Die Mannheimer Kunsthalle zeigt unter dem Titel „Fake & Fiction“, welch überzeugende Position Hindahls Werk in der modernen Grafik einnimmt.

Der Katalog hat ein Loch. Das Loch – rund, sauber ausgestanzt – geht durch den Buchdeckel, das Vorsatzblatt ist angekratzt. Nochmal umblättern, ein kleiner grauen Fleck auf dem Papier, gedruckt. Das Ende vom rüden Durchstich. Der absichtsvoll gepfählte – und im Übrigen wohl gelungene – Katalog erfüllt schon von außen, was Thema von Barbara Hindahls Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle ist: „Fake & Fiction“, Fälschung und Fiktion von etwas, das alles ist, aber keine Fälschung.

Blick hinter die Banalität der Dinge

Was dann? In den papiertauglich abgedunkelten Räumen der Graphischen Sammlung ist es fast beschaulich still. Staubzeichnungen, Geisterzeichnungen, Fehldrucke digitaler Drucker, aus dem Lot geratene Millimeterpapiere, Raumveränderung mittels Klebestreifen, die Rückseite als Vorderseite, die Schrift an der Wand: Es ist eine monografische Sortierung eines zeichnerischen Werkes, das eine überraschende (und überzeugende) Position in der zeitgenössischen Grafik einnimmt: unverwechselbar im Blick der Zeichnerin hinter die Banalität der Dinge, konzessionslos in seiner hyperrealistisch altmeisterlichen Attitüde, konsequent im Beharren auf die bescheidenen, ja verachteten Dinge des Lebens.

Vom Boden aufs Papier: Staub als Basis für Augentäuschereien

Barbara Hindahls Staubzeichnungen sind Augentäuschereien (trompe-l’œils) vom Feinsten. Die mal handlichen, mal riesigen Formate scheinen anarchische Versuchsanordnungen, in denen sich der bildgenerierende Eigensinn der Künstlerin wie in einem Hohlspiegel abbildet. Ein ständiges sich Ausbreiten und Verflüchtigen hemmt und befördert die Wahrnehmung – was man nicht so gerne hinschreibt, denn die mit den 1980er Jahren epidemisch auftretende „Wahrnehmung“ ist eine der verschlissensten Vokabeln in der Kunstbetrachtung.

„Wenn man nichts sieht, sieht man genauer hin“ (Gerhard Hoehme) passt als Leitgedanke schon eher. Nun ist der Blick auf und das Aufsammeln von Staub zwecks dessen in konzentrierter Handarbeit erstelltem Eintritt in die Kunst schon starker Tobak. In Grimms Deutschem Wörterbuch sind 48 Seiten dem Staub gewidmet, der im gewöhnlichen Leben einfach weg muss. Aber in die Kunst? Darauf muss man eigentlich erst mal kommen. Flusen und Flocken unter dem Sofa hervorholen, in der eigenen Wohnung und Abbruchhäusern zusammenkehren und mit Graphit auf blütenweißem Papier, ja was denn: porträtieren?

Galaxien aus Flusen und Flocken

Barbara Hindahls Staubzeichnungen sind die Hochämter des Amorphen, eine Kunst aus armseligen Flecken, Wirbeln, Spuren und Wolken. Dramatische Ballungen und mähliches Ausfransen. Milchstraßen und ganze Galaxien haben Grau in Grau auf dem Papier Platz genommen. Viel leere weiße Fläche drumherum.

Kunst war immer schon Fiktion

Die Mannheimer Ausstellung ist geschickt inszeniert. Im ersten Raum laufen gängige Formate die Wände herum. Im zweiten hat man sechs Arbeiten mit Plexiglas abgedeckt und auf dem Boden arrangiert. Im dritten wird man von bis zu 150 auf 180 Zentimeter messenden Monumentalformaten beinahe erschlagen. „Von weitem barocke Himmelsbewegungen“, steht an der Wand. Dort ein großer Textblock, anarchisch und rätselhaft. Weder Prosa noch Gedichte noch Aphorismen. Auf kaum entzifferbare Weise dem nicht kommunizierbaren Arbeitsprozess von Barbara Hindahl entnommen. Aber es passt. Passt wie zwei in eine Ecke gehängte Landschaftszeichnungen eines Romantikers, von denen man die Binsenweisheit lernen kann, dass Kunst schon immer eine Fiktion war (hier eine pastorale), die bitte nicht mit der Wirklichkeit verwechselt werden sollte.

Handarbeit und optische Tricks

Anschließend eine die Verfahren der Zeichnerin bündelnde Herzkammer. Knicke und Falten im Papier, ein vergilbter Rand? Alles händisch gemacht. Zuvor hatte man sich brav auf ein Stühlchen in eine Ecke gesetzt und gesehen, wie sich eigentlich unterbrochene Linien zu intakten fügen. Anamorphose heißt der aus der Kunstgeschichte und vom Jahrmarkt bekannte optische Trick, der sich mit einer mit Klebebändern realisierten Neuinterpretation des kleinen Raumes verbindet.

Dann „Fakes & Fiction“ im geselligen Potpourri. Ein verlorenes, aber fotografisch dokumentiertes Aquarell erlebt eine zweite Existenz – Fake, Kopie oder doch Original? Die Rückseite von Zeichnungen – auch interessant. Ein Block aus gezeichneten Millimeterpapieren, die wegrutschen, ausbeulen, in wirren Bündeln enden. Fehldrucke, zu virtuos bearbeiteten Blättern geadelt, Geisterfotografie, in scheinbar sinnlos gezeichneter Wiederholung. Ganz hinten eine Videoinstallation, übereck zwei Drucker in knarrend, röchelnder und seufzender Aktion. Sinnloses Arbeiten in Endlosschleifen. Schließlich der Ausgang.

Die Ausstellung

„Fake & Fiction – Barbara Hindahl“; Kunsthalle Mannheim; bis 1. November; dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr; Informationen: www.kuma.art/de