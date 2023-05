Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Morgens beim Frühstück, im Auto auf dem Weg zur Arbeit, beim Kochen in der Küche: das Radio ist ein treuer Lebensbegleiter. Es war jedoch gerade in Deutschland nicht immer so unschuldig wie heute.

Es ist ein Alltagsritual. Während andere vielleicht am Morgen als erstes zu ihrem Smartphone greifen, um ihre Nachrichten und die neuesten Push-Meldungen zu überprüfen, bin ich irgendwie