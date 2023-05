Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bankenfoyers sehen aus wie eine Baustelle, am Geschäften stehen Desinfektionsspender nackt auf Thekentischen, rot-weiße Absperrbänder flattern überall. In der Pandemie leidet die Gestaltung, aber die Innenarchitekturbüros haben nichts zu tun. Was soll das? Über das Design in Coronazeiten.

Sieht so die Zukunft aus? Rücklings liegend auf Europaletten in Einzelkojen. Getrennt voneinander. Blick nach oben in einen gemeinsamen Spiegel. Entspannt. Geschützt auch. Im Coronoskop,