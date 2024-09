Diese 1949 in Boston uraufgeführte und 1990 letztmals überarbeitete Komposition gehört zu den Schlüsselwerken der Moderne. Maßlos beschreibt die „Turangalila-Sinfonie“ noch eher unzureichend. Es ist eine fast 80 Minuten dauernde Feier des Lebens und der Liebe. Ein Gotteslob für Riesenorchester. Eine frohe Botschaft, die uns von donnerndem Schlagwerk und treibenden Rhythmen verkündet wird.

Es geht, wie so oft in der Musik und eigentlich immer bei Olivier Messiaen, um die Liebe. Er bezieht sich in dieser Riesen-Sinfonie, die, wie so manches Werk von Gustav Mahler,